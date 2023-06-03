男友沒錢沒房！媽勸分手「幫妳介紹有錢人」 月薪90K妹不忍心

每個人的擇偶條件都不同，有人希望遇到個性很合的另一半，也有人偏好找到家庭背景相近的對象。一名女網友在網路上發文，表示已經跟男友交往5年多，雙方相處起來很愉快，但媽媽卻認為男友家裡沒有錢也沒有房，以後結婚會很辛苦，因此頻勸分手。

日前一名女網友在Dcard上以「媽媽嫌棄男友窮希望我可以找有錢人結婚」為題發文，她透露跟男友已經交往5年多，雙方的個性很適合，平時不太會吵架，對方算是她的理想對象，而且還相當貼心。不過，原PO指出男方家裡沒有錢也沒有房，自己現在月收入大約8到9萬，但男友只有大約3到4萬。

原PO表示媽媽對男友很有意見，認為她為什麼不找有錢人嫁，而她也反駁過，強調男友很好也很體貼。不過，媽媽卻無法理解，仍然希望她可以和男友分手，並多和其他男生交往看看，「說現在好也沒有用，結婚後都會變，不管怎樣，有錢比較實在，以後日子才不會這麼辛苦」。

原PO坦言自己可以明白媽媽的觀念，但交往多年下來還是很愛男友，不是一時之間可以說分手就分手，每次聽到媽媽說要介紹有錢男生認識時，心裡就會覺得相當反感，甚至會不小心吵起架來，「曾經真的有想過以後會很辛苦，但分不開，也不想這麼現實，但有時候又覺得嫁到有錢老公真好，不用辛苦打拚就有房子住了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「看到蠻多一頭就栽進去結婚生活的人，但是兩方收入完全沒辦法負擔的例子，三番兩次就聽到為了錢不夠在吵架鬧離婚」、「真心能吃嗎？就算妳分手也沒人會怪妳，女生就應該找有錢人家嫁」、「結婚生子後妳才會知道錢的重要，談戀愛沒錢也不重要，如果妳跟現任結婚生子，妳就會知道妳媽媽為什麼會這樣講」。

也有網友提到，「只有自己才能想清楚自己要的是什麼，媽媽不能陪妳走一輩子，但還是要好好和媽媽溝通」、「辛苦就忍一忍吧，條件越差的男生越會珍惜妳，有錢男生隨時想拋棄妳都不是問題」、「我媽是說有錢歸有錢，錢也是要願意花在妳身上才有用，所以嫁給有錢人也不一定好」、「人生在世短短幾十年，只要不犯法，妳爽就好」。