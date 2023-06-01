拒絕和國中弟共浴！高中妹遭媽嗆「一起洗不會怎樣」 全家只有這人挺她

通常家人之間都很親近，但能親近到什麼程度，每個人的容忍接受度都不同。日前一名高中女學生發文抱怨，從小和弟弟關係很好，會一起洗澡打水仗，但隨著年齡稍長，她會感到害羞又尷尬，便提出分別洗澡的要求，結果弟弟以為她要「搞疏遠」，跑去和媽媽告狀，媽媽還對她說「一起洗又不會怎樣」，令女學生相當傻眼。

原PO在Dcard發文表示，最近她拒絕和就讀國中的弟弟一起洗澡的要求，弟弟不太能理解，直言看過原PO身體很多次了，而且分開沐浴也會浪費很多時間，還反勸原PO珍惜家人時光，說著「這是我們互相交流分享日常的時刻，不想被剝奪」等語。

但原PO仍舊果斷拒絕，弟弟踢到鐵板，以為她交了男友要漸漸疏遠自己，跑去和媽媽告狀，媽媽一聽馬上過來質問原PO，令她趕緊澄清沒交男友，只不過隨著年齡增長，有了保護身體隱私的觀念，和家人洗澡會很害羞，才拒絕提議，結果遭到媽媽碎念，「那就跟你弟洗啊又不會怎樣」，令原PO感到傻眼又委屈。

所幸家裡還有爸爸相挺，原PO表示，當她和媽媽為洗澡產生爭執時，爸爸跑來解圍，聽到姐弟共浴提議，馬上回頭教訓弟弟，「長多大了還跟姐姐一起洗澡，丟不丟臉！」，讓原PO感到安慰，但弟弟仍一臉委屈無法釋懷。原PO也說道，後來媽媽似乎也明白她的難處，加入行列一起勸弟弟，「姐姐長大會害羞啦，想要跟姐姐玩洗完澡再叫她陪你就好」。

該則貼文曝光後引發討論，許多網友留言，「真的很詭異，高中女生跟國中男生一起洗澡根本就不正常」、「第一次看到高中姐和國中弟能一起洗澡的，都第二性徵發育完了，怎麼可能還脫光洗澡」、「國中什麼都懂了，還硬要跟異性洗澡，我覺得妳自己要小心...」、「弟弟真的蠻怪的，然後妳媽更怪」。

也有人不滿原PO媽媽第一時間的反應，「弟弟都國中了，男女界線還沒有搞清楚的話，以後難保不會有更嚴重的事情發生，就算他是無心的，但如果對象是外人就不會是在家裡吵吵就過去了，大概率會被提告，往好處想，妳至少讓他學到就算是家人也有男女差異、不能隨便看待，也進一步避免以後發生偏差行為的可能性」、「你們的意願還是要放第一才對，妳媽超級不尊重妳，不覺得身體自主權有什麼重要的，對於這種事情，自己的感受最重要，妳不舒服就直接說出來，不要替別人想」。