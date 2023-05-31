媽寶AA制又要她服侍未來公婆喊「台灣就這樣」 海歸女1句話狠嗆放生

兩個人在一段關係中，對於大小議題有共識很重要。一名女網友在Dcard上分享自身經歷，表示自己在一次和男友的家庭聚餐上，不僅被對方媽媽要求下廚、洗碗，男友不顧「不生小孩」的交往前提，還要她盡媳婦義務的態度，掀起熱烈討論。

原PO表示，和男友已經交往了幾年，交往前就談好不生小孩、不跟公婆住，前幾天男友邀請原PO和他家人吃飯，抱持著「認識一下家長沒什麼損失」的想法赴邀。不料，當天男友媽媽突然叫原PO一起買食材、下廚，讓她很是不滿，心想「請客人吃飯卻叫客人煮」，不過因自己擅長下廚，餐桌上男友爸媽也頻頻稱讚她的手藝，氣氛算是不錯。

不過真正的導火線，是男友媽媽提到生小孩的議題。原PO當下還沒開口，男友就隨即甩鍋表示「原PO不想生」，讓她相當錯愕直呼「這件事明明就是我們的共識」，還被迫聽了一堆養兒防老的言論。接著吃完飯後，男友媽媽還叫原PO一起洗碗，當下已經相當不爽的她，便叫男友一起去。

然而男友媽媽卻說道「他不會洗碗啦，我們來就好啦，我還可以多教妳幾道菜」，原PO也回嘴「你們家的待客之道，我是真的不敢恭維」，隨後不開心的男友便罵原PO「就盡點未來媳婦的義務，妳真的是在國外被慣壞了」，讓她理智線全斷直呼「我可還沒嫁，更不代表我未來要嫁」，拿著包包就離開了。

之後原PO男友連忙追上道歉，不過仍覺得她有錯、沒禮貌，還為自己爸媽開脫「台灣就是這樣」，使得原PO內心徹底涼透回嗆「要下廚洗碗照顧公婆可以啊，小聘12萬大聘36萬沒嫁妝、開銷你負責，雙北一間房寫我的名字」、「別說做飯洗碗照顧你爸媽啦，你找小三我都當沒看到」。

原PO文末大嘆，原本以為這種傳統的男生不能接受AA制、會搶著出錢，結果男友不只AA，還住在原PO的房子，讓她大呼「沒叫他入贅就不錯了，還反過來要我做好媳婦」。對此，網友們也紛紛留言力挺，「這男的根本媽寶吧？還好妳已逃，要不然妳以後做牛做馬，對方都覺得這是女生理所當然要做的」、「妳當下回那句話真的帥爆欸！先不論禮貌啦！尊重是留給有尊重我們的人好嗎？八字都還沒一撇還媳婦責任勒」、「好好笑，有些亞洲男沒能力想要男女平權AA，又想要女方遵循傳統，自助餐特別好吃」。