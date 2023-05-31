女友看NBA玩運彩狂賠逾10萬…「賣身」掙錢被網友嗆爆：不值得同情

小賭怡情，大賭可就傷身了。近日有網友在Dcard發文控訴，女友最近時常謊稱要和朋友一起看NBA季後賽，沒想到卻是跑到別的男人床上，原來她因為玩運彩輸太多，只好被人「包養」。

原PO表示，他和女友都是大學生，兩人已同居2年，當初在籃球校隊認識，他是球員，女友是球經。近日NBA季後賽打得火熱，女友常以租屋處沒電視為由，說要和校女籃的球員們一起看球賽、吃早餐，接著去打工。起初原PO不疑有他，直到後來遇到女籃隊，球員表示他們根本沒有一起看比賽，他才驚覺女友說謊。

回家後，原PO要女友老實說出一大早就出門究竟上哪去，女友竟開始嚎啕大哭，泣訴她最近買NBA運彩輸了10多萬，並表示一開始看原PO買運彩有賺，自己也開始投入，例行賽賺了2、3萬，不過到了季後賽就狂賠，把之前贏的都輸光，漸漸地侵蝕到生活必要支出，她甚至還凹單加碼、越賭越大，最後向家人謊稱因考駕照、考證照要繳錢，就這樣輸了10多萬元。原PO也放上運彩的彩券，每次下注金額落在1000至3萬元不等。

女友打工處的老闆得知後，表示能以12萬包養她，一次先陪3個月，女友拒絕後，老闆便威脅她要「砍班」，她因此接受老闆提議。事件真相大白，原來女友早上騙他要去看球，其實都是去老闆住處，令原PO相當崩潰，求助到底該怎麼辦。

網友看了直呼這情節實在太扯，痛批原PO女友和老闆的行徑讓人無言：「有點笨欸，輸錢不先跟你說，選擇去跟老闆說？」、「賭博、賣身都做了，這你都要原諒喔」、「正常人賠掉個3、5萬就該住手了，何況還是學生，一注下那麼大，無法同情」、「老闆比較噁吧，還用砍班威脅」、「權勢性交、職場性騷擾」。

原PO留言回應，他認為女友賭博這件事自己也有責任，因為可能是他先贏錢讓女友覺得錢很好賺，網友紛紛看不下去：「大學生了沒有自己的判斷能力嗎？」、「我看股神很會賺，我股票狂賠難道股神要對不起我嗎？他先對不起自己的智商吧」。

說到NBA季後賽運彩，不少網友也歪樓分享心得：「這季綠塞受讓的勝率是100%，你女友還去下熱火，輸剛好而已」、「她G7下熱火就回來了，草率了」、「要不要去私訊巴特勒（Jimmy Butler），畢竟他害你不淺」。