弟弟女友愛穿低胸短褲「遮不住屁股蛋」 人妻狂演謎片小劇場被網噴爆

隨著氣溫上升，許多民眾在家都會穿著較輕便的服飾。有女網友提到，目前弟弟女友住在她的娘家，但弟弟女友不顧家裡有其他男性，常常穿低胸背心和超短的短褲，甚至還會露出屁股蛋，這令女網友相當傻眼，也忍不住多想自己的老公會偷看，並發文詢問其他網友遇到該情況該如何處理，貼文一出引發網友議論。

原PO在Dcard發文透露，因為新屋要裝潢，目前她和老公住在娘家，和爸爸、弟弟和弟弟女友同住。然而，她發現弟弟女友穿搭太隨便，經常穿低胸衣服，最近天氣升溫，一進門就將外搭的罩衫或外套脫掉，上半身只剩一件低胸背心，「彈出肉彈那種」，下半身則穿超短的短褲，不經意還會看到「屁股蛋」。有次夫妻回家時，弟弟女友還會做類似抬腿動作躺在沙發上，並嘻皮笑臉地打招呼，令原PO感到不適。

原PO表示，當弟弟女友和她搭話聊天時，心裡都會產生「人妻第六感」，擔心老公裝作滑手機，其實在看弟弟女友的身材。原PO忍不住心裡上演小劇場，「我是正常上下班制但先生是輪班，我弟也偶爾會加班，弟弟女友是月排班，所以有幾次先生休息在家我都會飄過多想的畫面」。

後來原PO直接詢問老公是否有偷看弟弟女友的身材，雖然老公都回應沒有，原PO也忍不住繼續懷疑，並發文詢問網友，遇到這類情況該如何處理。

貼文一出引發討論，許多網友批評原PO心態需要調整，「妳自己腦補女友是穿來誘惑家人，再腦補先生對她有非分之想，還腦補他們趁妳不在家擦槍走火，妳的小劇場會不會太多了，為了小劇場還想處理弟弟女友」、「妳老公危機意識強，能不看就不看，也沒有特意去看，妳沒事幹嘛一定要抓出老公小尾巴，好去證實自己的猜測？妳弟女友穿著是他能控制的嗎，一定要把夫妻間搞成這樣嗎」、「關於怎麼做比較好，良心建議謎片不要看太多」。

也有網友建議原PO直接找弟弟女友或家人反應，「我覺得女生看到家裡有另外一個年輕性感的女生和先生可能獨處，難免會不舒服，而且這是妳家，如果妳弟弟是個明理人且不會亂傳話，妳可以跟他溝通」、「弟弟女友穿得太少讓別人看了不自在就是她的問題啊，可以先溝通看看吧」、「正常來說應該要有的基本意識，在自己家以外的地方都不能這麼隨性，很明顯弟弟女友需要有人直接提點她」。