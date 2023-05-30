離職照護婆婆！媳婦扛重擔卻不見「孝順親子女」伸援手 網爆共鳴提解方

如果家中有長輩臥病在床，主要照顧者需要犧牲個人休閒時間，也要付出很多金錢與心力。近日一名女網友表示，為了專注照顧生病的婆婆，她多年前辭掉工作一肩扛起重任，但隨著婆婆身體狀況好轉，婆婆的其他親生子女卻不願輪流照顧，甚至在婆婆眼中，只要這些子女回家送禮物就代表「孝順」，而她和老公沒有照顧好，就要受到家族譴責，讓女網友心有不甘發文訴苦，貼文一出掀起大批網友共鳴。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，婆婆有非常多子女，但自從婆婆生病臥床後，只有她老公願意扛下照護重任，夫妻商量後，老公就負責出門賺錢養家，她則辭掉工作在家照護婆婆。原PO也說道，多年以來身為主要照護者，就沒所謂的休閒娛樂時光，每天只有在醫院、市場、家裡走動，坦言自己「好想回去職場、好想出去玩、好想去逛街」。

不過，隨著婆婆身體、精神狀況好轉，原PO透露想重返職場，並提議將婆婆送到日間照顧中心，或在家聘請看護時，卻遭到婆婆狠狠拒絕，「她（婆婆）覺得我們想這麼做，就是要遺棄她，一副我跟先生有多不孝，我也很痛苦啊，我只是媳婦」。

原PO接著表示，婆婆其他親生子女多年來都不願輪流照顧，久久一次才來看望婆婆，這些子女偶爾帶伴手禮回家，還會被婆婆視為「很孝順」，然而她和老公只要沒有照顧好，卻被大力指責，讓原PO心有不甘直言，「為什麼我要為了一個跟我沒有血緣的人遺棄我的人生？」、「每次看這那些不孝子炫耀他們去哪裡旅遊有多快樂，久久送禮給他媽，就好棒喔，老天爺你的公理呢？那些人的報應呢？為什麼他們過得好好的，我家卻這麼悲哀，壓力很大，好想解脫」。

貼文曝光後引發許多網友共鳴，「真的感同深受」、「這就是大家說的『久病床前無孝子』，但要分遺產嘴臉又不一樣了」、「真的很不公平，如果婆婆沒有特別立遺囑的話，辛苦照顧她的媳婦什麼都沒有，反而是那些不肖子什麼都沒做卻有東西可以拿」、「妳老公憑什麼要妳全部負責照顧他母親，妳不放手他們永遠不會替妳想，妳的人生真要毀在他家手裡？」、「那些回來沾醬油的遠親孝子，這樣也算正常，讓妳老公自己顧他老媽吧，妳去賺錢自己花」。

也有人有相似經歷，紛紛提出解決方法，「要談好每個月一家交多少錢，最基本要湊三萬，不談就是累死自己而已」、「如果無法強勢一點，建議去上課做居家服務員，時間能自己安排也能照顧到婆婆，工作穩定後，順便幫婆婆申請居家服務和局喘，政府有補助」、「問看看是否可以請長照2.0？去日照中心，也可以申請長照補助，不用管她同不同意，先帶她去參觀日照中心」、「安養中心是唯一出路，大家均攤，假日人才能過去陪伴」。