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台大畢業弟弟啃老！月花數萬喝「量子茶」 網：爸媽寵出來的

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為啃老族在家上網示意圖。圖片來源/ingimage
圖為啃老族在家上網示意圖。圖片來源/ingimage

家有啃老族，問題多多。有位網友在ptt抱怨，弟弟畢業於112大學(台大暱稱)，一度說喜歡音樂，後來又想開餐飲，到餐廳打工後嫌太累而放棄。弟弟無業後認識了一群「泡茶」的朋友，茶會說要照磁場喝「量子茶」調養身體，茶葉、泡茶的水都要花錢買，弟弟每月至少花三、四萬元在泡茶上。

弟弟一開始天天無償跑茶會幫忙，開車南來北往，後來更搬進茶會新據點，說提供員工住宿，支薪一萬二沒勞保。弟弟住外面仍不斷向父母要錢，明明買了洗衣機給他，弟弟還是半夜帶一堆髒衣服回家，說明天要穿，讓媽媽半夜一兩點幫他洗衣服。

弟弟車貸讓爸媽支付，每月還和家人拿約五萬元，弟弟總說「先借他」，但是大家心知肚明不會還，爸媽不敢斷金援，深怕弟弟會去外面亂借錢。原po說爸爸身體不好，原本65歲屆齡退休，但為了弟弟，老爸想著要繼續賺錢，原po很難過，為什麼弟弟會變這樣，甚至覺得自己以後不敢生小孩。

網友突破盲腸，「傷到爸媽棺材本的才叫啃，你弟這個是類富二代」、「辛苦了，這茶會肯定是詐騙吧」、「學歷不錯+邪教洗腦+尼特啃老，怎麼雷同的劇情一再上演」、「弟弟的心態就是逃避吧！112沒成就，說出來自己都很阿雜，那邪教就是浮木罷了」、「不知為何看到的案例男性居多，是不是兒子比較篤定父母會養自己」。

不少人認為爸媽才是源頭，「妳爸媽自己寵出來的」、「爸媽狠不下心真的無解」、「光看買洗衣機就覺得你父母寵過頭，更別說什麼怕他沒衣服穿，半夜幫洗衣服了」、「你爸媽不放手也沒辦法，你確保不要跟他有牽連就好，爸媽的積蓄遲早被他掏空」、「你爸媽就是資源給好給滿，弟弟就是沒在怕啦！啃老啃到死也跟你沒關係，不過以後你的遺產會變少就是了」。

啃老 富二代 詐騙

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