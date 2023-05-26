婚後發現老公很小氣！嫌奶粉貴要一歲孩戒奶、禁妻買教材

婚姻經營不易，尤其是若要共同撫養小孩，夫妻間的摩擦可能會更多。有網友在小孩出生後發現另一半很小氣，包括先生抱怨月子中心好貴、不讓她訂幼兒啟蒙教材、不願花錢度蜜月買婚戒、不保醫療險等，且兩人只要吵架，先生就會離家出走，連她坐月子期間也不例外，讓她身心俱疲的想要離婚。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她結婚後經常與先生為了錢吵架，兩人是雙薪家庭、各管各的薪水，生完小孩後決定住20天的月子中心，然而每次繳錢時，先生都會抱怨「好貴」。

小孩出生後要分送親友彌月蛋糕，她打算將蛋糕送給一名上司，先生卻因不喜歡對方，連轉交都不願意，兩人冷戰很久，最後是彌月蛋糕費用各付一半，該名上司的蛋糕錢由她負責，先生才協助轉交。

她抱怨，先生也不願意在小孩身上多花錢，例如嫌棄奶粉太貴，想換便宜奶粉或要求小孩在一歲戒奶；她想訂幼兒啟蒙教材，先生卻反彈主張「自己教生活習慣」，但兩人只能假日陪小孩，且先生每次陪小孩都跑去打遊戲，只會抱怨小孩。

該網友表示，兩人結婚時沒有辦婚禮，女方也沒有收聘金，她只想要出國度蜜月，先生卻為了省錢拒絕，要她自己一個人去度蜜月，連婚戒都是兩人吵翻天，先生才願意去買，甚至兩人還為了醫療險吵架，她花很大力氣才說服先生保險。

該網友也抱怨，兩人結婚後相處越來越冷漠，先生只要一吵架就會冷暴力，連坐月子期間吵架，他也是甩頭就走，或是在車上吵架，還會把車停在路邊，把她一個人留在車上就離開，吵架比兇、要吵贏、吵完好幾天不聯絡，她崩潰表示，「這段日子受的折磨真的讓人心力憔悴，真的想放手了」。

其他網友則留言「婚前沒有發現？叫女方自己去蜜月旅行就足夠分手了，如果是斤斤計較的一起養著小孩，真的可以考慮離婚，連自己親生的想要喝好一點的奶粉都覺得貴，那真的不知道這男的生養的意義在哪裏？」、「每天在dcard上，連結婚都不敢想了，為什麼結婚都變成這樣啊」。

有過來人留言「我是到生完小孩出院當天才發現的，出院要結清費用的時候裝死我只好自己先付，後面他自己說你保險都有賠了我應該不用出這個錢吧，然後就是跟你很像，彌月禮幾乎都是我出的，小孩的所有用品教材他也是都說不用這麼貴吧，所以我都自己出錢，小孩主要照顧者也是我媽媽，我有一天就忽然醒悟覺得我到底要你何用，然後我就離婚了」。