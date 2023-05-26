乖乖女私下吃透菜鳥、業務、已婚主管 遭撕破臉「表兄弟」下場慘

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示公司一名女同事同時和多名男同事過從甚密，結果事件被爆開，成為震驚全公司的大八卦。示意圖／ingimage
一名網友表示公司一名女同事同時和多名男同事過從甚密，結果事件被爆開，成為震驚全公司的大八卦。示意圖／ingimage

職場容易結識交往對象，但如果腳踏多艘船，要小心翻船的危險。一位網友分享公司的八卦，一名沉默寡言，看似無害的女同事，同時與公司的新人、業務、主任交往，事件曝光後，業務醋勁大發直接抖出，結果所有關係人不是離職就是被調職，不禁感嘆「一個女生能把公司搞到這麼亂，真的很厲害」。

一位網友在《匿名公社》以「看起來乖乖的沒想到這麼會玩」為題分享公司的八卦，寫道公司的A女同事平時沉默寡言、都靜靜地做事，跟其他的三姑六婆圈相較，算是無害的存在。

原PO表示，沒想到看似邊緣無害的A女，竟然「跟公司許多男同事都過從甚密，小到剛進公司的菜鳥，甚至連公司業務還有已婚的主任」都有親密關係。

事件會爆發是因為業務發現自己不是A女的唯一，她竟然同時和菜鳥及主任也有親密行為，醋勁大發氣不過，索性就把事情全抖了出來，震驚全公司的人。

原PO說最後結局是業務提出離職、菜鳥新人也待不下去了，已婚的主任不僅要被調職，而且事情也已傳到老婆耳裡，還得面對家庭風暴，不禁感嘆「一個女生能把公司搞到這麼亂，真的很厲害」。

貼文引發熱議，網友紛紛留言「越無害的越厲害」、「『惦惦吃三碗公』的最佳寫照，比三姑六婆還強」、「一個銅板不會響」、「搞好同事間距離」，還有人狀似欣喜問「那不就有職缺了？已應徵」、「公司在哪可以介紹嗎？我想去那上班」。

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