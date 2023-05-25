婚禮請姐姐當伴娘挑「裸紗禮服」還換4套 她超崩潰：我才是新娘！

結婚典禮上不搶走新娘風采是基本禮儀，一名網友結婚請姐姐擔任伴娘，沒想到選伴娘服當天她因確診沒有一起去，姐姐竟挑了一件低胸魚尾婚紗且還是裸紗，婚禮當天甚至還換了4件衣服且伴娘錢還是老公付款的，令她氣得直呼，「這是我的婚禮！我才是新娘！」。

一名網友在Dcard「結婚板」發文，她結婚前請姐姐擔任新娘，因為姐姐是個愛漂亮和拍照的人，所以幫她額外找了新秘，還在婚紗店幫她訂了伴娘服，但挑伴娘服當天因為確診在家隔離，原po沒辦法陪他們挑選，姐姐竟在婚紗店耍脾氣，認為所有伴娘服都超醜，沒有一件能看，結果店員在姐姐耍脾氣的當下，幫她挑了一件低胸、魚尾、拖尾婚紗，重點還是「裸紗」稍微靠近一點看就看得到內褲的那種，令原po相當崩潰，「看到差點暈過去」。

原po更生氣的是，姐姐不懂規矩店員也跟著鬧，還跟姐姐說可以多挑幾件，伴娘也可以換很多套衣服，只要加錢就行了，但伴娘的費用還是原po老公出的，令她氣得直呼，「現在的店員為了業績真的什麼事都做得出來！什麼事都講得出口！」，她也嘗試在婚禮前試著跟姐姐溝通過，但姐姐一直仗著，店員說的、店員幫她挑的，執意要在婚禮當天換很多套衣服，最後在婚禮當天，姐姐總共換4套衣服還戴了皇冠，令她相當傻眼，她也提醒大家，結婚前請把伴娘的服裝樣式訂好，「不要把決定權給伴娘還有婚禮店員」，因為後果沒人可以想像。

網友紛紛表示，「我是覺得整件事情是妳姐比較有問題，對於婚紗業有錢賺有何不可，不會想要管到你家，更不會想要參雜家庭革命」、「你姐也太白目，沒看過伴娘還換禮服的」、「太慘了....父母也覺得ok嗎！？」、「沒關係，等妳姐結婚妳這樣穿回去」、「你能忍也是很厲害，我的話直接跟她說不需要那麼多伴娘了」。

有網友則認為原po也有問題，「我覺得妳自己的問題欸，是我直接說妳要穿這個，請妳不要參加婚禮了，她要來我就叫婚宴工作人員把她請出去，自己好欺負的」、「事後抱怨有什麼用？要是我女友早就直接發飆叫她姐滾蛋了，只能說就算是家人，有些東西還是沒必要忍讓的，畢竟正常狀況下，婚禮一生只有一次」、「好奇付錢的時候怎麼不付一套就好？這樣你姐就沒有4套可以換了吧」、「超級好笑，事後才來抱怨，婚禮早就是你姐的伸展台了，希望你就這樣怨她一輩子噢」。

有曾經擔任禮服店員的網友表示，「身為前禮服店員，我只能說，這種事情其實很常發生，伴娘嫌衣服太醜鬧脾氣，鬧脾氣就算了還賴在婚紗店不走」。