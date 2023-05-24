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曾做2百顆蛋黃酥操壞烤箱…婆婆今年端午節預告肉粽發功 媳婦溫情喊話網笑了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦發文表示，希望婆婆今年不要再包那麼多粽子。 示意圖／ingimage
一名媳婦發文表示，希望婆婆今年不要再包那麼多粽子。 示意圖／ingimage

下個月就是端午節，肉粽是非常應景的食物，但一名婦媳卻從現在就已經開始煩惱「該怎麼勸婆婆不要包那麼多肉粽」，她也稱讚婆婆手藝真的很好，但確實吃不了那麼多，況且冰箱也塞不下。

這名媳婦在匿名公社發文，婆婆是標準的南部鄉下人，很愛餵食晚輩。退休後就迷上做西點，於是她送了小烤箱當禮物，結果中秋節時，婆婆用它烤出了二百顆蛋黃酥，烤箱壽命因此提早結束。

去年端午節前，她收到一大箱冷凍包裏，保全還借她推車推回家，一打開裡頭有一百顆肉粽，婆婆寫紙條要她分出去給周遭的人吃。

她在公司群組要同事別買早餐，大家吃完後獲得好評，但她說忘了千萬別誇老人家，因為「隔一星期後又收到50顆」，讓她只好又在群組叫賣，賣出得到的錢再轉給婆婆。

她說，本來以為這只是婆婆一時的興趣，「但我剛接到我婆婆的電話，要我冷凍庫清空，這星期會包肉粽寄過來。」婆婆的堅持讓她跟先生完全推不掉，重點是「她去年包完喊腰痛喊一個月」，她表示今年真的希望婆婆別那麼辛苦，雖然肉粽很好吃，但真的太多了。

底下有網友建議，這是她的樂趣就讓她做 ，但真的不要太辛苦，吃不完就想辦法送給弱勢、街友，幫做善事。「怕你們夫妻餓到」、「開團購謝謝」、「可以分些給左右鄰居」。還有人大讚說「好棒的婆媳關係，甜蜜的負擔」、「超愛南部粽」。

端午節

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