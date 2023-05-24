從小吃白粥…兒嘆「扶弟魔」母1個月花光上百萬遺產 網大膽預言要做1準備

都說「孩子是父母的心頭肉」，但並非所有人都能獲得親人的愛。有網友發文說母親是「扶弟魔」，錢全拿給舅舅，而自己只能靠吃白粥度日。近期，原PO母親更直接找他討要20萬現金，讓原PO不解，表示母親和舅舅各自繼承上百萬遺產，「為什麼可以短短一個月就花光？」

一名網友在Dcard發文，細數舅舅行徑，「酒駕、酒後鬧事、大鬧靈堂吵爭產」，原PO的舅媽也因為受不了被家暴而離婚，獨自扶養小孩。原PO接著指出，即便舅舅品行不佳，媽媽卻是個「扶弟魔」，總是會拿錢給舅舅。

原PO表示，每到媽媽的發薪日，舅舅就會來串門子，順便帶走媽媽的薪資袋，「從小到大，我不是吃白粥，就是兩顆飯糰過一天」。原PO高中畢業後也放棄升學，直接投入職場，領第一份薪水時想請媽媽吃飯，「得到的卻是一句浪費錢跟一個巴掌，以及在一旁訕笑的舅舅」、「那個月我還是吃白粥度過的，因為薪資袋又被拿走了」。

「第二個發薪日跟老闆解釋情形後，他願意讓我先將薪資放在他那，需要時再跟他提領」，在老闆的幫助下，原PO成功搬離家，「舅舅跟媽媽發現後甚至殺來公司找我，老闆對外宣稱我已經離職，要是他們繼續來亂會報警，他們才作罷」。

近期，原PO的媽媽更直接向他討要20萬現金，原PO非常不解，表示媽媽和舅舅都有拿到外公、外婆的遺產，「各得大概四五百（萬）左右，不能說一夜致富但也是能安心養老的量了，為什麼可以短短一個月就花光還伸手到我這邊來？」對於媽媽提的需求，原PO則表示已堅定拒絕，並嘆「真不知道媽媽什麼時候才可以清醒」。

文章一出，網友們大嘆「妳媽不會醒了」、「為人母親這部分，你媽完全不及格」、「早點脫離吧，裝睡的人是叫不醒的，更何況你媽看起來不認為你舅舅有錯」。有網友則說「老闆真是你人生中的貴人」、「能想像為什麼你那麼感謝老闆，當初沒幫你跑，現在別說是有錢請媽媽吃飯，連想跑可能都沒辦法了」。

也有網友提供建議，「她需要你扶養的時候一個月3000就好了，記得匯款註明用途留紀錄，她要拿去給誰用害到自己是她的事」、「在媽媽沒工作能力之前孝親費也別給了，給了就是丟進水溝裡而已」、「盡量不要單獨見你媽媽舅舅，回家也是，要約請約公共場所，見面身上也不要帶身分證健保卡等等」、「留好扶養母親的匯款證明，證件跟存摺與私章全部都收好，隨時確認自身資產是否有被莫名借貸或是過戶，做好告媽媽、舅舅偽造文書的準備，以你這劇本，我覺得快要遇上了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康