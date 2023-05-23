快訊

QA整理包／「天選之人」紛紛中鏢！第四波疫情襲來 新冠疫苗怎麼打？

郭打延長賽？黨內大老稱朱什麼都沒了 選戰重擔要侯自己扛

角逐2024總統副手郭台銘？ 柯文哲稱將取決「一重點」

「吃虧就是占便宜！」媽媽情勒兩姊妹上繳全薪幫哥哥付房貸 網喊：快逃

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友分享，哥哥買房子搬出去，錢不夠用回家哭窮，媽媽竟要兩個妹妹上繳全薪，幫哥哥出房貸，圖為示意圖。圖片來源/ingimage
女網友分享，哥哥買房子搬出去，錢不夠用回家哭窮，媽媽竟要兩個妹妹上繳全薪，幫哥哥出房貸，圖為示意圖。圖片來源/ingimage

雖然現在是2023年了，仍有些家庭非常重男輕女。有位女網友以「還沒結婚要上繳全薪，替哥哥揹房貸」為題發文，引起Dard網友熱烈討論。

原po說，哥哥一畢業就結婚，婚宴花了百萬，都是爸媽自掏腰包。過了一年，嫂嫂肚子沒動靜，媽媽主動出了20萬，讓媳婦做試管嬰兒，當時原po已經工作了，媽媽要求她上繳半薪，「還沒出嫁都算自己人，薪水就是全家人一起使用 ，不要那麼計較」

哥哥嫂嫂生孩子後，要求搬出去，媽媽也答應了，還幫忙湊出頭期，讓哥哥買下兩千萬三房兩廳中古屋。過了兩年，嫂嫂說要顧小孩，決定當全職媽媽，哥哥跑回家哭窮，說自己一個人薪水不夠支付開銷，房貸壓力很大，媽媽當時回應「沒關係，媽咪幫你想辦法」，這些對話原PO都聽見了。

不久後媽媽開始傳訊息給女兒，說下個月開始要她上繳全薪，「妹妹，媽咪有事要跟妳說，因為哥哥已經不住家裡，妳在家裡使用的部分變多了。妳長大了，學著多擔一點責任，以後每個月薪水要全額給我，不要太計較，吃虧就是占便宜」。她妹也收到同樣訊息，兩人傻眼，不知道該怎麼辦。

眼見女兒不回應，媽媽繼續傳訊息，「妹妹，媽咪買妳喜歡吃的勁辣雞腿堡，等妳和小妹回來，媽咪希望妳們跟哥哥多學習...哥哥畢業就結婚生子，有自己的家庭，現在有車房，媽咪都不用擔心，你們兩個要長大了，媽咪說的妳們要聽」。

網友突破盲點，「你媽拿女兒們當血包給哥哥一家吸血呢」、「你哥沒那麼多錢，敢買到2000萬的房子+養小孩+讓老婆當家庭主婦？」、「媽媽其實是說：你吃虧，我占便宜」、「你媽真好，拿你的薪水買勁辣雞腿堡給你吃」、「 (沒關係 媽咪幫你想辦法) 想的辦法是叫女兒全上繳，實在太好笑了」、「更新的那是三小，你現在付錢買車房給我，我也可以變成不用人擔心的小孩啊」。

網友一面倒要她快逃，「搬出去唯一解，還敢跟妳要全薪，這什麼可怕的家人」、「一定要逃，不然你們會被情勒一輩子」、「帶著妹妹一起離開吧，不要委屈自己」、「這什麼鬼故事啊，快去外面租屋，快！逃！」、「現在叫妳繳全薪，以後外甥沒錢可以讀書會叫妳去信貸，軟土深掘，即便是再親的家人，也要對不合理以及不願意的事情say no」。

全職媽媽 媳婦 薪水 租屋

延伸閱讀

公婆「買房給小姑」卻要丈夫幫忙出錢付房貸？ 律師：法律來說首要先扶養子女

專訪／月扛房貸30萬逼出鬼剃頭！李明珊考慮賣豪宅減輕負擔

房貸期數再創新高 40歲購屋人恐要繳到退休

房市景氣冷颼颼 不動產龍頭銀行3月房貸餘額較去年底衰退

相關新聞

出國玩為了吃蝦起爭執她慘遭丟包 網譴責男友很爛：完全是垃圾王等級

相愛容易相處難！日前有一名女孩發文表示，與交往三四年的男友出國旅遊，第一天晚餐時就發生了一些不愉快的事，最後竟然遭男友丟包，引發網友熱議。

人妻被婆婆無視「搭話也不回」 聯合夫家總算問出意外實情

結婚除了老公老婆以外，更關係到兩個家庭的相處。特別是婆媳之間，該如何拿捏進退平衡，往往會影響到婚姻美不美滿。近來日本媒體，就報導了一則特別的婆媳糾紛案例。

【當代小說特區】吳佳駿／最後的神木（下）

「我的祖父是在某一年的大年初一一早出門散步失蹤的。他不常做這個動作，我那天是唯一看到他出門的人，那時只覺得，這個老人挺複...

【閒話吃喝】王立柔／來不及告別的「食」代

半夜兩點多，我盤算著早上若能爬得起來，就要去一間約有四十年歷史的傳統咖啡店吃早餐。但前陣子騎車經過瞄了一眼，店面不僅沒開...

交往5任女友這1國最好！他轟台灣女生「沒本事卻很會要求」網全炸鍋

正所謂「相愛容易相處難」，想維持一段感情，不外乎需要雙方用心經營。近日就有一名男網友抱怨，曾交往過4任台灣女友，對方什麼都是以自己...

「吃虧就是占便宜！」媽媽情勒兩姊妹上繳全薪幫哥哥付房貸 網喊：快逃

雖然現在是2023年了，仍有些家庭非常重男輕女。有位女網友以「還沒結婚要上繳全薪，替哥哥揹房貸」為題發文，引起Dard網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦