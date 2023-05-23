「吃虧就是占便宜！」媽媽情勒兩姊妹上繳全薪幫哥哥付房貸 網喊：快逃

雖然現在是2023年了，仍有些家庭非常重男輕女。有位女網友以「還沒結婚要上繳全薪，替哥哥揹房貸」為題發文，引起Dard網友熱烈討論。

原po說，哥哥一畢業就結婚，婚宴花了百萬，都是爸媽自掏腰包。過了一年，嫂嫂肚子沒動靜，媽媽主動出了20萬，讓媳婦做試管嬰兒，當時原po已經工作了，媽媽要求她上繳半薪，「還沒出嫁都算自己人，薪水就是全家人一起使用 ，不要那麼計較」。

哥哥嫂嫂生孩子後，要求搬出去，媽媽也答應了，還幫忙湊出頭期，讓哥哥買下兩千萬三房兩廳中古屋。過了兩年，嫂嫂說要顧小孩，決定當全職媽媽，哥哥跑回家哭窮，說自己一個人薪水不夠支付開銷，房貸壓力很大，媽媽當時回應「沒關係，媽咪幫你想辦法」，這些對話原PO都聽見了。

不久後媽媽開始傳訊息給女兒，說下個月開始要她上繳全薪，「妹妹，媽咪有事要跟妳說，因為哥哥已經不住家裡，妳在家裡使用的部分變多了。妳長大了，學著多擔一點責任，以後每個月薪水要全額給我，不要太計較，吃虧就是占便宜」。她妹也收到同樣訊息，兩人傻眼，不知道該怎麼辦。

眼見女兒不回應，媽媽繼續傳訊息，「妹妹，媽咪買妳喜歡吃的勁辣雞腿堡，等妳和小妹回來，媽咪希望妳們跟哥哥多學習...哥哥畢業就結婚生子，有自己的家庭，現在有車房，媽咪都不用擔心，你們兩個要長大了，媽咪說的妳們要聽」。

網友突破盲點，「你媽拿女兒們當血包給哥哥一家吸血呢」、「你哥沒那麼多錢，敢買到2000萬的房子+養小孩+讓老婆當家庭主婦？」、「媽媽其實是說：你吃虧，我占便宜」、「你媽真好，拿你的薪水買勁辣雞腿堡給你吃」、「 (沒關係 媽咪幫你想辦法) 想的辦法是叫女兒全上繳，實在太好笑了」、「更新的那是三小，你現在付錢買車房給我，我也可以變成不用人擔心的小孩啊」。

網友一面倒要她快逃，「搬出去唯一解，還敢跟妳要全薪，這什麼可怕的家人」、「一定要逃，不然你們會被情勒一輩子」、「帶著妹妹一起離開吧，不要委屈自己」、「這什麼鬼故事啊，快去外面租屋，快！逃！」、「現在叫妳繳全薪，以後外甥沒錢可以讀書會叫妳去信貸，軟土深掘，即便是再親的家人，也要對不合理以及不願意的事情say no」。