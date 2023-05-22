交往5任女友這1國最好！他轟台灣女生「沒本事卻很會要求」網全炸鍋

正所謂「相愛容易相處難」，想維持一段感情，不外乎需要雙方用心經營。近日就有一名男網友抱怨，曾交往過4任台灣女友，對方什麼都是以自己為優先，反觀現在的越南女友，不會想從他身上滿足虛榮心，直呼「台女沒什麼本事，卻很會要求」，貼文引來一陣狂酸。

原PO在臉書社團「靠北女友2.0」發文表示，曾交過4任台灣女友，交往期間對方想的都是自己有沒有吃好穿好、有沒有儀式感、什麼節日怎樣過，就連替他過生日也是訂自己喜歡的餐廳，什麼事都以自己為優先。

原PO接著提到，反觀在工廠認識的現任越南女友，常對他說「我跟你在一起不是為了獲得什麼或滿足自己的虛榮心，我只在乎你能不能一直陪在我身邊，我看上的是你的耐心、好脾氣、溫柔」，也更加確定越南女友是值得付出的女孩，「不像台女，沒什麼本事，卻很會要求」。

貼文曝光後，網友紛紛留言砲轟「那你有沒有想一下，為什麼你都遇到這種的呢？」、「娶越南的就好，不要耽誤台女的發展」、「不用一竿子打翻一船台女，是你遇到的都不好，而且是好的都看不上你」、「不能說越女都不好，就我知道的也有好的，只不過聽更多是不好的」、「天下烏鴉一般黑，你太淺了，剛下水而已就暈得不要不要的」。