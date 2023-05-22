他開心細數女友省錢行為 網大讚：光看文字就知道很幸福

情侶之間若能價值觀契合，而且兩人相知相惜，那自然是最好不過的事了。日前一名男網友細數女友的「省錢行為」，坦白「這些行為讓我越來越愛她，覺得她在生活細節為我著想」。文章曝光後，許多人大讚「光看文字就知道你們有多幸福，祝你們天長地久」。

一名網友在Dcard指出，他的女友最注意商家的打折促銷，並在合適的時間選購，避免讓他衝動購物，而且還會規劃高CP值又省錢的旅行，能同時比價不同旅館、機票的價格，讓他們的行程省了萬元。再加上女友還會長期儲蓄規劃，制定兩人的財務規劃，每月購買多少額度的金融股，能夠確保雙方的穩定未來。

原PO回顧女友的行為，吐露心聲「她這些行為在我眼底都是滿滿的愛，她在生活細節處處省錢，都是替我著想」。

對此，網友們稱讚「我跟老公也是這樣，所以兩人走到結婚了」、「從你們的文字就能知道你們有多幸福，一位懂得為你們節省和規劃，另一位懂得珍惜並看到女友的付出，祝你們天長地久，一直幸福」、「有一種愛情是跟對方一起變好」、「有你這樣的男友，你女友也很幸福」。

還有網友幽默表示「省錢有兩種，一種是兩方都很同意，另一種對方只會當你太過節儉」、「我的女友也非常省，26年來，她為了避免每次共處甜蜜時光後的不捨依戀，直接省得出現」、「為什麼我努力省錢，男友只覺得我很摳？他整天揶揄我是不是到處找優惠，只有在真的需要省錢的時候來找我幫忙」。