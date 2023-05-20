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史上最無縫！男友分手後「秒扶正小三」 女曝結局：真的感謝她

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示很感謝小三，讓自己變得更好，也遇到更好的另一半。圖片來源／ingimage
網友表示很感謝小三，讓自己變得更好，也遇到更好的另一半。圖片來源／ingimage

一名女網友和某任前男友在一起6年分手，期間不斷抓到對方偷吃搞曖昧，但只要提分手對方總會痛哭求原諒，她也就心軟繼續交往。但最近提分手後，對方卻鐵了心答應，後來才發現他「無縫扶正小三」，但原po多年後，卻相當感謝那位小三，甚至覺得她是貴人。

原po在「Dcard」以「小三有妳真好」發文，她表示自己和前男友交往6年，期間內男友不斷偷吃搞曖昧，但每次提分手最後還是會心軟原諒，最近和對方吵架，本來以為會一如往常和好，但這次男友卻鐵了心要分手，當下原po很無助也很難過，還以為是自己白目造成。

但原po看了男友手機才發現，她和男友提分手的下一秒，男友就打給小三告白，原po表示剛分手不知情時，還想求對方復合，男友還為了讓她放手，爆出一堆像是偷嫖妓、約炮、偷拍的渣事，她當下瞬間恢復理智，決定瀟灑搬走，不再聯絡。

原po表示，多年之後，現在自己身邊也有一個浪漫且有責任感兼具大肌肉男友，兩人穩定交往中，也有結婚計劃，自己的事業也發展得很好，不像前男友家庭關係複雜，不愛存錢根本是月光族，原po很慶幸沒有答應嫁給他。

因此原po也奉勸大家不要過度厭惡小三，因為有時候小三也有可能是貴人，專門幫人擋災擋難，她表示，分手的當下，也歷經了崩潰的情節，甚至懷疑自己不夠好，後來全力灌注在事業上讓自己變更優秀，同時也吸引了優秀的另一半，所以感謝小三成功打包垃圾，也感謝自己成長沒有因此墮落。

小三外遇 兩性關係

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