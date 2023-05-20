從小被虎媽控制行動自由 她帶男友見家長被嫌「不是醫師」無奈分手

有時感情問題，未必出自於相戀的兩人，而是受到背後家長因素影響，導致原本順利發展的戀情因而告吹。近來日本媒體，就報導了一則這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名愛美的34歲女性，父母親都是醫生。從愛美小的時候，母親就希望她也能夠有好的成績，考進醫學院裡，成為「人生勝利組」。愛美也很聽話，但最終沒能如願考取醫科，只能讀藥學系。

愛美的母親因此感到非常失望，要愛美既然當不成醫生，那就一定要嫁給醫生。本來愛美的母親，就是一個對孩子管教非常嚴格的人，有時甚至還會對愛美動粗。每當暴力行為發生時，都是靠愛美的父親出面阻止她。上了大學之後，她還嚴格管控愛美的行蹤，只要回家時間稍微有點晚了，就會數落個沒完沒了。

升上大學的愛美，也瞭解了自己的家長管教並不正常。後來雖然畢業，當了一家醫院的藥劑師，但生活還是沒辦法自立，過得相當痛苦。直到29歲那年，她遇到一位服飾店店員健太。健太雖然收入不優渥，但非常疼愛美，並發誓要帶給她幸福，給了愛美一絲希望的救贖。

然而，就在健太與愛美家長碰面時，愛美的母親仍堅持她必須嫁給醫師，還跟健太大吵起來，並且把他送的禮盒打翻到地上。儘管如此，雖然健太還是喜歡愛美，但因為家長問題，使得她主動希望和健太分手，以免帶給他困擾。而就在分手之後，至今也還是維持單身，找不到其他對象。