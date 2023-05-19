婆婆大方送戒指 她拿去典當卻「不值5千」怒罵：不值錢才送我

婆媳關係是婚姻中最難解的議題之一，一名人妻抱怨，她婚前隨口誇獎婆婆手上的綠祖母戒指很漂亮，婆婆便大方的當場送她，想不到她近期拿著該戒指到銀樓典當，店家告知她戒指是24K金，估價不到5000元，讓她氣得狂罵「被婆婆害到丟臉死了，不值錢才會送我還裝大方，心機也太重」。其他網友則反過來嗆她「有妳這種媳婦真悲哀」。

一名網友在匿名公社發文表示，她在婚前誇獎婆婆手上的綠祖母戒指很漂亮，婆婆立刻把戒指送給她，因此她也開心的收下。近日為了湊足買房頭期款，她正考慮典當飾品，雖然手邊有她的媽媽給的黃金嫁妝，但她捨不得典當，因此她決定典當婆婆送的戒指。

想不到到了銀樓後，店家卻告知她戒指是24K金，估價不到5000元，甚至還嘲笑她，讓她覺得非常丟臉，直呼「真心覺得我婆婆心機也太重了，原來是不值錢才會送我，還裝出一副很大方的樣子，這麼心機我看我以後也不用對她太好」。

然而其他網友卻反過來罵她「人家免費送你還嫌」、「妳婆婆真的是，有妳這種的也很悲哀」、「自己有毛病要看醫生啦，婆婆是有跟你說戒指價值連城嗎？自己白痴還栽贓別人，可悲」、「糟蹋長輩，以後妳也是如此被對待吧！」

此外，還有網友認為銀樓可能欺騙她，有人留言「幻想文？24K金才保值好不好，下次編專業一點，發這種文真是丟臉」、「設真被收4000多，老闆做夢都會笑。再者被發現只要有錄影存證，對方也誠實說24K金，妳不識貨怪我嘍。純金戒指配顆祖母綠....老闆還沒說祖母綠是假的代表也是真的，祖母綠假設有兩克拉老闆賺你這單就爽一星期了」。