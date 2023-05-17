男狂吃壽司還AA制佔便宜 想再約會被她「1招」KO
這樣小氣的男生要不得！有女網友發文指被男網友邀約去吃壽司，不過她食量小，所以只吃了幾碟，約需220元，但帳單卻是1380元。結帳時男方剛好去了洗手間，故她先付錢。不料對方回來主動說要AA制，但只給650元，直接AA制的金額還少了40元。
原PO追收差額時，還被男方反指計較，讓原PO感到不爽，並稱他是奇葩，往後還想再約出來，就把對方直接封鎖。網友也批評該男生小氣，更揶揄對方活該單身;亦有人為原PO提出方法，建議她追討被吃掉的金額。
該女在Dcard以「網友約吃飯，AA平分真的很莫名」為題發文，指她在網上聊天1個多月的男網友邀約吃飯，更提出要去某連鎖壽司店。原PO因為食量小，當天只吃了4碟壽司和1碗茶碗蒸，合計價格220元，而整桌結帳為1380元。
由於男生去了洗手間，所以原PO先行結帳，不料男方回來後，居然說「我們AA制」，但只給原PO 650元，就算以AA制結帳，他也該付690元。
原PO當下覺得不用AA，況且要AA制的話價格也不對，對方給的金額少了40元;加上她認為不該採用以平均計算的AA制，應該各自付帳，不然以現在情況來說，她要付費700多元，比她所吃的220元超出很多。
沒料男方竟然稱「不要這麼計較」，又表示可以送原PO回家當作補償，惟原PO決意擺脫男生，以有騎車來為由先行離開，直言「覺得認識這種人很浪費生命，瞬間不想爭」，只想趕快離開回家。
原PO續稱，對方其後還想約她再次外出，又為不知原PO不想AA制而道歉，表示他下次會多付一點錢，但原PO覺得不爽而直接把對方封鎖，苦言「遇到奇葩，水逆感滿滿」。
對於原PO被小氣男「騙飯吃」的經歷，網友都替她感到不值，「我覺得跑去上廁所意圖就很明顯了」、「很小氣的男生，還敢約女生出去玩」、「看來他就只能單身一輩子」、「這叫做蹭飯或者佔便宜，嚴重一點稱為侵佔」、「他吃的部分你幫他付，根本不是AA吧」。
亦有人善意提醒女生：「以後別先去付錢」、「不然就是確定吃完要離席前，把自己吃多少的錢拿給對方」、「同桌可以分開結帳」、「如果是我當下就會明說討回來，反正第一次見面也是最後一次」;有留言則建議原PO以另一方式討回被騙的金額，「赴約第二次去吃好一點，把錢吃回來，要結帳的時候也跑去上廁所」。
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文章授權轉載自《香港01》
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