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爸媽狂喊窮卻「0貸款」買千萬房 她得知家中真實收入嚇傻：手頭現金可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因從小被父母哭窮哭怕了，導致養成「花錢就會感到不安」的性格。示意圖／ingimage
一名女網友因從小被父母哭窮哭怕了，導致養成「花錢就會感到不安」的性格。示意圖／ingimage

父母的教養方式會影響小孩的性格發展，一名女網友分享從小爸媽經常對她喊窮，導致她不敢向家裡開口要錢，但愈長愈大才發現家裡有錢買房，甚至愈換愈大間，之後才知道原來家裡根本不窮，但她卻早已養成「花錢就很不安」的性格。

原PO透過Dcard發文表示雖然她幼稚園、國小都是讀雙語學校，一學期學費要6萬塊，但她始終覺得家裡很窮，在她要買必需品時，媽媽會說「去找你爸爸拿錢」，去找爸爸拿錢又會說「錢都是媽媽管的」，在雙方互踢皮球的情況下，不管吃的、用的、穿的，媽媽總是不讓她買。

每到過年她才能買1、2件新衣服，新鞋也是每年才買一雙，所以她總是謹慎挑選自己最喜歡的，壓歲錢也只有爸媽合包的600元。不僅如此，她每月總會接到電話催繳通知，就連拿到學校繳費通知也都不敢拿出來，「因為媽媽又會愁眉苦臉地說家裡沒錢」，她寧願不去畢旅，也不想看到父母為了錢吵架。

不過就在原PO上高中後，家裡突然買了一間大約800萬的房子，這不禁讓她驚訝「家裡不是窮得要命？」媽媽卻說不喜歡現在住的房子，新環境比較好，所以才買房，但買房後家裡過得更苦了，不只每個月房貸2萬多、管理費4千多，媽媽哭窮更是頻繁，「我拜託媽媽快點賣掉不要再下去了，於是買了2年我媽終於賣了，然後買了一間更大間的透天，大概3000萬…」。

事後，她輾轉得知家裡根本不窮，每個月做生意有十幾萬收入，還有土地收租，「手頭現金更是可怕，因為透天是在沒有貸款的情況下買的」，但她在媽媽整天說家裡窮的環境下，害得她性格變得害怕花錢，「只要花錢就很不安，我到現在還是很討厭我媽對於小孩的節儉程度，她讓我的小時候變得很不快樂，總是在看家人的臉色」。

不少人聽了原PO的心境後，紛紛留言安慰，「很多家長不想讓小孩知道家裡的經濟狀況，是不想小孩花錢大手大腳，覺得我家有錢就可以怎樣」、「家裡有錢不代表妳能揮霍，只有自己賺的錢、自己花，才會有滿足感」、「我家不會隱藏，但我爸媽是做生意的，經濟時好時壞，窮的時候負債千萬，有錢的時候也是一直買房，這讓我也很沒有安全感」。

但也有人直言「有沒有可能是妳爸媽小時候窮過 ，等到未來即使變有錢了，對錢的斤斤計較還是放不下」、「有可能以前做生意初期比較辛苦？不然就只剩下裝窮讓小孩體驗吃苦」、「搞不好妳家以前真的窮，只是在教育上不會省而已」。

Dcard 買房 親子

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