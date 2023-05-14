聽新聞
test
0:00 / 0:00
要媳婦「母親節包紅包」 婆婆打開看到數字氣瘋了
婆媳相處之道是許多人摸不透的課題，一名媳婦發文指出，在母親節即將到來時，被婆婆要求包紅包以示孝順，儘管媳婦不滿，但還是包給婆婆，沒想到婆婆打開紅包時，看到裡面金額氣瘋了。
原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文抱怨，婆婆認為身為媳婦的她，母親節時也應包個紅包，所以原PO就乖乖地包了新台幣120元，怎料婆婆收到後卻更生氣。
對此，不少網友發文回覆，「她覺得少兩個零，所以森77」、「婆婆表示，妳這是在侮辱我嗎？往後妳別有好果子吃了！」、「妳把『一元復始，萬象更新』放哪兒了？包個一元的過年發財金就可以啦」；不過也有網友說，「妳這個數目給小孩勉強可以， 給長輩的話實在是太不尊重，還有貶低的用意」、「不管妳喜不喜歡這個婆婆，都不能用這種方式侮辱人」。
事實上，120元是台語呷百二諧音，代表祝福對方活到120歲，一般都是祝壽時祈求長輩長命百歲，平安健康的意思。因此也有網友指出，「妳遞上紅包沒祝婆婆呷百二喔？有講的話，看到那金額就不會生氣啦」、「我會說吉祥數字，讓她呷百二」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言