她偷看男友上廁所…見1習慣驚呼「以為男生不會這樣」 女友們狂讚：超加分

以為男生不用擦！一位女網友表示，自己某天偷看男友上廁所，竟意外發現他「小便上完會擦尿道口」，這個習慣讓原PO感到十分驚訝，直呼「以為男生甩甩就可以了」。這篇文章引起男、女網友討論，不少男網友表示自己也有這個習慣，也有女網友認為「上完廁所會擦尿道口真的該被列入十大好男人標準」。

一位女網友在Dcard發文表示，男友某天突然想上廁所，因為上的有點久，加上自己按耐不住好奇，就直接進門偷看，沒想到卻意外發現男友小便後「會拿衛生紙擦拭」。等男友上完廁所，原PO便接著問他「在外面也會擦嗎」，結果男友習以為常的表示「有衛生紙的話就會啊」，讓她驚訝直呼「以為男生真的不用擦，甩甩就可以了」。原PO也忍不住好奇詢問網友「是我們家的愛乾淨嗎，你們的伴侶也會嗎」？

貼文一出引起男、女網友討論，不少男網友表示自己也有小便後擦拭尿道口的習慣，「他說的是真的，有衛生紙的話就會」、「我會，因為尿垢黏內褲會很不舒服」、「我會耶，除非在外面，不然在家裡都會擦乾淨或洗乾淨」、「有衛生紙就會啊，這不是很正常嗎」、「有衛生紙就會啊，沒什麼好驚訝啦」、「會這麼做不是很基本嗎」、「有些人還會乾脆坐著上，不然尿濺到旁邊還要負責擦」、「有衛生紙我必擦，因為用抖的一定會殘留」、「因為男生尿道比較長，容易排不乾淨，所以有衛生紙都會稍微擦一下」。

也有男網友揭露自己的如廁習慣，「方便用衛生紙會用衛生紙，再來就如果尿前確定雙手乾淨就用雙手，否則會用內褲擦，畢竟有時候內褲還是比雙手乾淨」、「我沒衛生紙都直接用手抹然後去洗手」、「我都尿完後稍微站遠點，自動沖水感應啟動後馬上直接浸到那個瀑布洗乾淨」、「因為真的會滴不乾淨，有點類似水跟水會相吸的概念，所以真的要抹掉前端的甚至擠一次，不然內褲濕掉感覺很明顯又不舒服」。

貼文下也引起女網友對自家男友習慣的討論，「我男友也會喔，我還以為這很正常欸」、「不會，連手都不洗，他說他不會碰到鳥，重點是他下面也不會臭，超怪」、「我男友也超棒的，用我的廁所都坐著尿尿」、「我男友也會但又覺得他只擦那個頭一張很浪費，還會把衛生紙撕三等份⋯剩下兩份下次用」、「如果用衛生紙會沾黏，還要花時間清，我看過另一半在那邊清的很辛苦」、「還沒交往的時候會，現在不會」；更有女網友直呼「我家的也會耶，愛乾淨加分」、「上完廁所會擦尿道口真的該被列入十大好男人標準」。