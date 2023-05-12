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男友表姐是性工作者 兩人同床睡1句解釋超狂 女友：正常嗎？

香港01／ 撰文：謝茜嘉
（示意圖／Ingimage）
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不是伴侶關係的成年男女同床睡覺，確實有「蹊蹺」！有臺灣女生於網上發文大呻，現年30多歲的男友每逢回鄉都會以家裡空間太小為理由，與職業是性工作者的表姐睡同一間房間和一張床，她不太理解，男友卻說與表姐從小一起長大沒問題，她只好詢問廣大網友：「請問這樣正常嗎？還是我的小題大作？」

有臺灣女生於網上發文大呻，現年30多歲的男友每逢回鄉都會以家裡空間太小為理由，與職業是性工作者的表姐睡同一間房間和一張床。（示意圖／Ingimage）
有臺灣女生於網上發文大呻，現年30多歲的男友每逢回鄉都會以家裡空間太小為理由，與職業是性工作者的表姐睡同一間房間和一張床。（示意圖／Ingimage）

該女生於「匿名公社」以「男友跟男友表姐一起睡覺正常嗎？」為題發文表示，男友表姐職業是性工作者，興趣是販賣原味貼身衣物，「我是沒有涉略，所以是保持難以認同的態度」。

女生指出，男友現年30多歲，「到現在回家鄉都會以家裡太小為由，跟表姐睡同一間房間和一張床」，她不太理解，認為可以睡客廳或其他地方，但男友卻說「從小一起長大，睡一起啊沒什麼」，讓她疑惑自己的想法是否正常還是小題大作。

（示意圖／Ingimage）
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不少網友認為樓主男友有可疑，「這案情感覺不單純」、「這種鬼話你也相信，扯！」、「別人我不知道，但我是不相信『沒什麼』這鬼話」。有網友建議樓主應憑內心想法做決定，「既然會覺得不舒服，就不要繼續下去，不可能統計別人的想法之後，依據大多數意見才決定下一步吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

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