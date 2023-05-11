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一直都有給孝親費！想靠申報扶養來節稅 媽媽1句話讓她傻眼了

聯合新聞網／ 綜合報導
報稅季5月1日開跑，申報期限至5月31日。 示意圖／聯合報系資料照片
報稅季5月1日開跑，申報期限至5月31日。 示意圖／聯合報系資料照片

5月報稅季開始，每個人要繳納的金額都不同。一名女網友在網路上發文，透露自己原本想靠申報扶養媽媽來節稅，結果媽媽的回應卻讓她傻眼。

日前一名女網友在Dcard上以「媽媽的神理論」為題發文，她提到5月是一年一度的報稅季，因為自己一直以來都不間斷地給孝親費，所以打算申報扶養媽媽，這樣就可以達到節稅，「結果媽媽的理論永遠可以超乎我的想像」。

媽媽說道，「妳賺這麼多喔，那妳要報扶養我的話，妳看不用繳多少妳要給我，我現在沒有在工作了，妳少繳的稅妳要補給我」。原PO簡直傻眼了，「我每個月給的孝親費不算扶養？這難道是另類的國稅局嗎？」

有網友在留言處提到，「妳小時候，妳媽媽報所得稅也有報扶養妳，那些她少繳的稅金也要給妳」、「媽媽大怒，我生妳、養妳，妳還要這樣計較」。

Dcard 孝親 稅金

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