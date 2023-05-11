爸媽買房給她住提「1要求」 女大生超崩潰：繼續管控我生活？

不少人在外縣市念大學會住宿或在外租屋，既方便上課又可以擁有更多自由空間。一名大學生的爸媽在學校附近買了一間公寓，她打算大二時跟室友現在的一起住，但媽媽卻堅持在玄關放監視器，令原po無法接受，「害怕回到過去被各種管控的生活」，引起熱烈討論。

一名網友在Dcard「心情板」發文，她現在是大一住宿生，因大二沒有宿舍於是爸媽就在學校附近買了一間公寓讓她住，她打算大二跟現在的室友搬過去，但媽媽堅持要在玄關放監視器，因為擔心室友帶男女朋友回家，原po會有危險，並表示這一切都是為了她的安全著想，但她完全不能接受，因為媽媽是控制欲極強的人，她離開家念大學就是想要自由，放監視器讓她害怕回到過去被管控的生活，再加上如果真的放了，每天回家一進門看到監視器對著自己，光是用想的就渾身不適，於是想問問網友們，「要怎麼說服我媽不要放監視器？」。

網友紛紛表示，「你住爸媽買的房子還要求這麼多啊？也不是放客廳跟臥室，玄關有放監視器也是件好事」、「我覺得很尊重了，還有先告知，你已成年凡事多方面想想，畢竟父母也很支持你讀書、提供住所，你真想自由，那也要有對應的本事」、「我覺得一來安全啦，二來有『外人』在，哪天把妳家搬空啥的，或是有什麼破壞，有影片有真相，才不會吃啞巴虧」、「別傻了，活在父母的保護傘很難去要求要自由吧，要自由就自己出去租房子」、「我自己覺得還好欸，也是為了安全考慮，我最近要搬出去合租，我也再考慮要不要買監視器對著房間門口」、「可以懂你覺得很不舒服，但妳爸媽現在等於是房東，在公共空間放監視器，其實蠻合理，只要不是在私人房間、浴廁就好」、「我家也有，一開始覺得很煩，後來真的蠻方便的，遙控器不見還能回放找到，而且你只放玄關，其實真的還好」。

有網友則理解原po的感受，「放玄關就可以知道每天出門跟回家時間，可能上大學了，偶爾會想出去放鬆，但有監視器媽媽就可以知道自己有沒有回家之類的吧，像我朋友大學門禁還是十點」、「我絕對不行，管它放哪裡就是不舒服，不過房子是爸媽買的，無解」、「我個人覺得怕室友帶人回家，妳會有危險這個理由是假的，妳都說她控制欲很強了，九成是要看妳有沒有帶男生回家」、「誰要住？？？超沒隱私」。