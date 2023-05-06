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婆婆幫出頭期款換房！夫妻拒絕 3年後聽到一理由：好險沒中計

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻發文提到，在疫情還沒很嚴重時，婆婆看上一間離婆家大約五分鐘的新房子，並鼓勵她和先生換房。圖為示意圖。圖片來源/ingimage
一名人妻發文提到，在疫情還沒很嚴重時，婆婆看上一間離婆家大約五分鐘的新房子，並鼓勵她和先生換房。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

一位人妻分享，早在疫情婆婆就一直鼓吹她跟先生換房，還提出說要幫忙付頭期款，但夫妻倆認為房貸負擔太重而沒同意，等到疫情解封後，房價微漲，婆婆卻對他們說了一句話，還抱怨他們不聽話，讓她相當慶幸還好當初沒答應。

原Po在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，在疫情還沒很嚴重時，婆婆看上一間離婆家大約五分鐘的新房子，並鼓勵她和先生換房，提出說要幫忙付頭期款，卻也沒明示金額，夫妻倆討論後，認為要扛一千萬房貸壓力過大，便拒絕了婆婆的好意。

人妻分享，早在疫情前婆婆就一直鼓吹她跟先生換房。圖擷自毒姑九賤婆媳討論區
人妻分享，早在疫情前婆婆就一直鼓吹她跟先生換房。圖擷自毒姑九賤婆媳討論區

事後沒想到婆婆看到疫情解封後，房價上漲，感嘆「來不及了，當初你們如果聽我的話換房，我就可以三不五時去你們家住了」，此話一出原Po瞬間驚呼「好險沒中計！」

貼文也引發網友紛紛留言回應「婆婆的最後一句才是重點吧」、「幸好沒買」、「買了才會後悔」、「離婆家愈近有事，傻子才買」、「還好沒有換，不然後患無窮」、「為何一堆公婆自己有房子住還一天到晚想去兒子家住打擾別人生活」、「要買買遠一點，然後小一點，只夠你們跟小孩住就好」、「她有付頭期款的話，的確是要給她住」。

婆婆 疫情 婆媳紛爭 買房

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