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釣蝦場約會冒出陌生小孩蹭飯「要求剝蝦」 她討拍卻挨轟：公主病

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，日前和男友宵夜時，突然冒出陌生孩子說要一起用餐，並要她幫忙剝蝦，讓她相當不滿。圖為示意圖／ingimage
一名女網友抱怨，日前和男友宵夜時，突然冒出陌生孩子說要一起用餐，並要她幫忙剝蝦，讓她相當不滿。圖為示意圖／ingimage

遇到小朋友主動前來「蹭飯」，你會怎麼辦？一名女網友抱怨，日前和男友宵夜約會時，突然冒出一個陌生的孩子說要一起用餐，並要她幫忙剝蝦，男朋友父愛大爆棚，主動裝飯、剝蝦，讓這名女網友吃得滿肚子火氣，而上網抱怨討拍。貼文曝光後，意外引來許多網友撻伐：「沒愛心又小氣，公主病」、「趕快放生。」

一名女網友在匿名公社抱怨，和男朋友去釣蝦場約會吃宵夜，突然一個陌生小孩說「也要吃」，竟主動搬椅子坐下來，還跑去拿小碗，「上烤蝦後厚臉皮到竟然叫要我剝」，原本不想加以理會，結果男友父愛大爆棚，裝飯、剝蝦通通有，讓該位女網友吃得滿肚子火氣。

女網友表示，她只是碎念，結果卻被男朋友罵說「小朋友是能吃多少？」於是女網友便大聲喊說「這是誰家的小孩」，結果在場各位全部都裝死。女網友還繼續詢問小朋友「明天不用上學嗎？」男朋友以「小孩很可憐」為由請她不要再過問了。但她相當不滿，認為能到釣蝦蝦場的家庭到底能有多可憐？「反正我就是來抱怨被白吃一頓，花了快800還吃不爽。」

貼文一出，有網友表示「你的行為表現在你男友面前大扣分」、「你這種女人沒救了，你男友看到你這樣千萬別放生，免得出來害人」、「會生氣大人沒錯，但也沒必要為一餐飯如此過不去，說不定真的就是大人不管而餓了好幾餐的孩子」、「去釣蝦場是多高級？ 一個小孩而已有夠沒肚量的」、「其實沒有多少錢，給孩子飽餐一頓又如何？」

但是也有人說，千萬不可以隨便餵食陌生孩子，「萬一吃出問題誰負責？」、「不要隨意餵食，遇到嚴重過敏或罕見病可能造成嚴重傷害」、「要跟男友講，真的不要隨便給陌生小孩吃東西，孩子有什麼過敏沒有人知道，要是出問題了太麻煩。」

公主病 兩性關係

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