他癡迷韓國臉想砸錢「要女友整成李多慧」 分手後還包養明星臉櫃姐

樂天桃猿啦啦隊的韓籍成員李多慧在台掀起旋風，可愛臉蛋瞬間圈粉許多台灣粉絲，球迷們塞爆球場只為見她一面。不過，近日一名女網友卻哭訴交往5年的男友對李多慧的喜歡已經到了癡迷的程度，竟要求原PO整形成李多慧，最後鬧到5年情斷的難堪局面。

這名女網友透過Dcard發文表示，男友IG追蹤很多南韓明星、女演員等，追蹤上千人幾乎全是南韓人。男友相當喜歡南韓女生的長相，更自稱有「韓國臉性癖」，也坦承是因為原PO有南韓臉的潛力才會追她。

男友也相當迷戀最近轉戰台灣樂天桃猿啦啦隊的韓籍成員李多慧，男友不斷表示「李多慧就是他的理想臉蛋」，已經追蹤李多慧好幾年，還帶她一起去現場看李多慧表演。

原PO原本認為這只是每個人都有自己偏好的長相而已，未料男友某次竟問她「如果我出錢，妳可以整成跟李多慧一樣嗎？」原PO當場拒絕後，男友竟還自顧自地說「我覺得可以啊，反正我付錢，她又那麼美，妳哪有什麼吃虧的」。

樂天桃猿隊啦啦隊「樂天女孩」韓籍新隊員李多慧。圖／中央社

整成李多慧的話題結束後，男友下次又變本加厲地說「如果不能整成跟她一樣，還是我可以去外面找跟李多慧長得比較像的女生嗎？比如包養之類的」，原PO當場崩潰，兩人也走到分手的結局，她不禁感嘆「原來5年的感情可以為了一個女人的長相說斷就斷，甚至這個人還不會出現在妳身邊，根本無從防備，好可悲」。

最誇張的是，由於男方分手後忘了把原PO從IG摯友名單中刪除，於是男方在包養網站找了一位非常韓國臉、有一點像李多慧的櫃姐，花了不少錢包養她，這些癡狂行為全都被原PO看見了。