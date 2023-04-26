剛入社會結婚最賺？他嘆晚婚紅包收的少 過來人打臉：來一個虧一個

親朋好友結婚包紅包是傳統習俗，但有網友發文，表示晚結婚的人收到的紅包比較少，感嘆「出社會沒多久就結婚的年輕人真的是賺」。文章一出，便引來許多網友留言反駁，有過來人更直言，早結婚辦婚宴「來一個虧一個」。

有網友在臉書社團發文，表示「出社會沒多久就結婚的年輕人真的是賺」，原PO感嘆早結婚的人能收到很多紅包，比較晚結婚的人收到的紅包則比較少，「前面有包過的幾乎都不會來，能裝傻就裝傻，裝死的裝死！」

文章一出，引發網友議論，有人認為紅包的意義不在賺不賺，「我以為紅包是一種心意跟祝福」、「結婚只是為了紅包，不如不要結」、「我反而希望能到場就好，我不缺錢，我要的只是祝福」、「包出去就算了啊，沒曾想過要收回來」。

有網友則與原PO持不同看法，「難道老一點才結婚收到的紅包不會大包一點嗎？」、「剛出社會就結婚，那時候同學都包1200，後來過了幾年，已經沒人在包1200了，回包的都3600起跳了，所以早結不一定好」、「沒有比較賺耶，除非你的朋友平均年齡層比較高，不然剛出社會哪能包很多？再來就是參加的人臉皮是否夠厚，例如：包600一家人來」。

有過來人更現身說法，表示自己20歲結婚，一桌10人，成本2萬3，但「放鳥的放鳥，年紀輕的包1200或1600，甚至沒包的都有，還要喜餅，來一個虧一個」。數年後，周遭人陸續結婚都要回紅包，「越晚結收越多」、「我不懂何來的賺錢」。

但也有人認同原PO，「越後面結婚本來就虧呀，我去可能我自己（一個人）或跟男朋友。後來朋友來吃可能帶老公、小孩（佔位），還要吃餅，紅包也沒包的比較多（還虧）」。