快訊

陳致中確定要入獄！聽媽媽的話開海外帳戶洗錢 最高法院判刑1年定讞

羽球亞錦賽／挑戰第3冠開紅盤 戴資穎直落2闖關

不到一個月！顏寬恒上月底天價交保 中檢今貪汙起訴

剛入社會結婚最賺？他嘆晚婚紅包收的少 過來人打臉：來一個虧一個

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為早結婚可以收到比較多紅包。示意圖／ingimage
有網友認為早結婚可以收到比較多紅包。示意圖／ingimage

親朋好友結婚紅包是傳統習俗，但有網友發文，表示晚結婚的人收到的紅包比較少，感嘆「出社會沒多久就結婚的年輕人真的是賺」。文章一出，便引來許多網友留言反駁，有過來人更直言，早結婚辦婚宴「來一個虧一個」。

有網友在臉書社團發文，表示「出社會沒多久就結婚的年輕人真的是賺」，原PO感嘆早結婚的人能收到很多紅包，比較晚結婚的人收到的紅包則比較少，「前面有包過的幾乎都不會來，能裝傻就裝傻，裝死的裝死！」

文章一出，引發網友議論，有人認為紅包的意義不在賺不賺，「我以為紅包是一種心意跟祝福」、「結婚只是為了紅包，不如不要結」、「我反而希望能到場就好，我不缺錢，我要的只是祝福」、「包出去就算了啊，沒曾想過要收回來」。

有網友則與原PO持不同看法，「難道老一點才結婚收到的紅包不會大包一點嗎？」、「剛出社會就結婚，那時候同學都包1200，後來過了幾年，已經沒人在包1200了，回包的都3600起跳了，所以早結不一定好」、「沒有比較賺耶，除非你的朋友平均年齡層比較高，不然剛出社會哪能包很多？再來就是參加的人臉皮是否夠厚，例如：包600一家人來」。

有過來人更現身說法，表示自己20歲結婚，一桌10人，成本2萬3，但「放鳥的放鳥，年紀輕的包1200或1600，甚至沒包的都有，還要喜餅，來一個虧一個」。數年後，周遭人陸續結婚都要回紅包，「越晚結收越多」、「我不懂何來的賺錢」。

但也有人認同原PO，「越後面結婚本來就虧呀，我去可能我自己（一個人）或跟男朋友。後來朋友來吃可能帶老公、小孩（佔位），還要吃餅，紅包也沒包的比較多（還虧）」。

紅包 結婚 喜餅

延伸閱讀

星座專家點名「這生肖」最近都在換工作？苦主證實：面試的很累

血汗補教師30K提離職 主管洗腦薪水不重要「可做到買房買車」

相關新聞

剛入社會結婚最賺？他嘆晚婚紅包收的少 過來人打臉：來一個虧一個

親朋好友結婚包紅包是傳統習俗，但有網友發文，表示晚結婚的人收到的紅包比較少，感嘆「出社會沒多久就結婚的年輕人真的是賺」。文章一出，便引來許多網友留言反駁，有過來人更直言，早結婚辦婚宴「來一個虧一個」。...

許願失敗怎麼辦？找出「這個關鍵」 再許下一個願望吧

許願失敗乃是再正常不過的事，總不能因為許願失敗就不再祈求想要的人生，害怕不成願就不願意再嘗試，這也許就是許願失敗最大的主因！

金玉涼言

通膨時代什麼都漲，唯獨我的身價例外。

【我見我思】李月治／獨立自主才最好

和對門鄰居正在閒聊，見住樓上的美鳳姊騎著單車準備去上班，望著她漸遠的背影，鄰居說：「美鳳不是說過兒子是銀行經理，月薪十萬...

【女性心聲】Shalala／熟女就熟女，有什麼關係

那天，乘坐日本國鐵（JR）電車，在站內看到「大人の休日倶楽部」的廣告看板似乎寫了一些購票優惠，好奇走近細看，底下一排小字...

【相處之道】秀子／做錯事要說對不起

兩個相差一歲半的孫子每晚回家前，習慣吃點小餅乾。這天，老公拿出兩包頗具分量的餅乾，我說：「他們已經吃很飽，可以拿小片的烘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦