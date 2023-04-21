去海邊穿比基尼錯了？男友喊「太暴露」要求退貨 網吐內心話

夏天即將來臨，不少人都相當期待去海邊玩，甚至已經開始添購泳衣。不過，一名女網友在網路上發文，表示因為今年暑假計畫和朋友去沖繩玩，所以相約去買比基尼，但男友卻相當生氣，認為比基尼太過暴露，要她拿去退貨，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（20）日一名女網友在Dcard上以「去海邊穿比基尼錯了嗎？」為題發文，她透露今年暑假計畫和朋友去沖繩玩，也安排一些秘境海島的行程，於是前幾天和姊妹相約去買比基尼。沒想到，原PO的男友卻生氣了，認為比基尼太過暴露，要她拿去退貨，「我整個傻眼，去海邊穿比基尼很正常啊，又不是什麼都沒穿，難道要我穿潛水衣去沖繩玩嗎？」

對此，原PO詢問大家，假設遇到這樣的情況，應該怎麼和男友溝通，「我自己覺得穿比基尼很正常，但男友就很反對，平常出門也會穿無袖、短褲，但都沒有這次這樣反彈，拜託各位給我一些意見，真的也很想趁年輕辣個幾回啊」。

貼文底下吸引大量回應，不少女網友紛紛表示，「男友也太煩…去海邊拍個美照很正常吧，憑什麼管這麼寬啊」、「我老公也不能接受…穿暴露一點，他就很不高興」、「妳愛穿什麼是妳的自由，要不要聽男朋友的命令也是妳的自由」、「妳男友聽起來有控制欲，我自己的另一半是完全不管，我穿什麼開心就好」、「要跟他在一起就要互相尊重吧，泳衣那麼多款，跟他一起討論再買不就好了」。

也有男網友提到，「我是覺得蠻正常的吧，如果是我，我也會希望女友能穿安全一點的泳衣」、「我們也是男生，所以懂其他男生在想什麼」、「如果是我女朋友要去海邊穿比基尼可以，但我的底線是可以拍照，但不能傳任何軟體，留著自己紀念就好」、「我超愛我女友穿比基尼，又沒多露，身材好展現一下不行嗎？」、「如果是我女友我會覺得超開心，這是對自己的肯定跟自信的展現，愛翻」。

還有一名男網友提出相同事件不同立場的狀況，「我去海邊脫上衣前女友會生氣，她會覺得這樣就會讓其他女生一直看，我一開始以為她單純不喜歡這個行為，後來發現是因為我健身身材還行，所以她才不准。那我現在為了去海邊玩可以正常脫上衣，然後要把自律加心血付出換來的身材放棄掉嗎？更何況男生去玩水脫上衣超級合理吧，所以我超感同身受，建議堅持自己，穿衣自由很重要」。