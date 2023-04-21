瀕死也不想探望！兒拿光遺產就把病危父丟醫院 警察出動才肯接回

人倫悲劇！中華民國重症醫學會教育委員、醫師蘇一峰表示，近日遇到一個患者的兒子不願來探望病危的父親，還不斷追問「一定要現在過去醫院嗎？」事後才得知，原來兒子拿光父親的遺產後，就把父親丟在醫學中心，忙著經營公司不願照顧父親，還得出動里長、警察才把父親接回家。

蘇一峰在臉書發文表示，近日有一名患者病危，院方通知家屬時，患者的兒子卻回答「我爸真的快不行了嗎？一定要現在過去醫院嗎？」蘇告訴對方「如果用的藥物沒有效，可能只有幾小時了...希望家屬今天還是過來一趟」，家屬竟追問「有多大的機會，今天會不行？」

蘇一峰表示，「病危伯伯來了一個老朋友，他把一切都說出來了，兒子技巧性把爸爸的錢分光了，然後就不理他了，爸爸兩個月前之前在某醫學中心住院，還遺棄他在病房不理會，最後出動里長與警察，兒子才願意把爸爸接回家，回家也沒照顧他變成臥床了，經營公司沒空看病危的爸爸」。

其他網友則留言「又是一個為人父母有夠難堪的故事」、「想罵髒話了」、「怎麼覺得這個兒子不是伯伯親生的」、「現代的還多孩子都是父母親寵出來，不懂得感恩父母親」、「臨床上看到很多人為財死，管他老子不老子」、「這種不孝子遲早會有報應」。