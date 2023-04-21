懷胎5月撐不下去想住院 夫卻稱「客人才重要」讓人妻心死離婚

女性在懷有身孕的時候，很可能會有許多身體不適的狀況發生。如果另一半沒有好好體諒，甚至惡言相向的話，很可能會使雙方產生重大裂痕。近來在日本，就有一起這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名齊藤的33歲女性，當初嫁給一位大她20歲的男子。兩人在結婚一個月後，就開設了一家居酒屋。由於經營餐廳是兩人的目標，因此雖然每天為了這家小店忙得不可開交，但是兩人都樂於其中，夫妻的感情也一直不錯。

然而，就在齊藤懷孕之後，事情開始有了變化。因為懷孕的關係，讓齊藤對味道相當敏感，有時稍微聞到一點食物的香味，就會反胃嘔吐。如此一來，齊藤不僅沒辦法好好進食，甚至連喝水都有困難，身體經常處在虛弱的狀態。沒吃東西的齊藤，自然也沒有體力幫忙店內的工作。

然而丈夫見此，卻絲毫沒體諒齊藤的身體狀況，反而嫌他都在休息，一點忙都幫不上。當齊藤又因為吃東西嘔吐時，丈夫更是會斥責她「難得的食物都浪費了」、「既然會吐，那幹嘛還吃」，還會罵說都因為她的嘔吐，害家裡的排水管都被堵住了。

齊藤懷孕五個月後終於撐不住，想要住院療養，但丈夫依然反對，還說比起她肚子裡的骨肉，居酒屋的客人更為重要。齊藤最後只好決定脫離丈夫，回到老家並住進醫院裡，才總算平安生下孩子。而在產後一個月，齊藤也正式和丈夫攤牌，雙方簽署離婚協議，徹底斷絕婚姻關係。