借男友錢還幫找工作…她自以為不黏人是體貼 滑手機驚見殘酷真相

談戀愛有很多選擇，在愛情中千萬不要當小三，但是有人是在不知情下成為第三者！日前有一名女孩上網發文分享她感情受創的過程，意外未獲得網友同情，引發熱議。

有一名女孩在論壇Dcard上以「我就成為小三」為題發文，她敘述自己是如何成為小三的經過，從2022年6月13日確定在一起的關係，男友告訴她離婚6年沒交女朋友，但中間有談一小段感情，因對方太黏所以分手了，而原PO也就這樣相信男方所言。但原PO發現真相後，覺得自己「愚蠢到極點」。

原PO表示，因為自己工作忙錄加上倆人生活作息不太一樣，自然成了不黏的女朋友。在一起的4個月裡，男友一直說經濟有困難，需要她幫忙找工作，先借錢給他付貸款、貨款之類的，原本說一個月還，又說朋友卡貨款，拖欠到現在9個月了，都還沒還錢，在這4個月裡總共借走23萬多，中間雖有催債但一直都沒還。

原PO心想等自己房子交屋時，叫他來做免錢工，抵欠款也還行。結果在前幾天的下午，原PO手機滑著滑著滑到抖音時，猛然看到男友已在今年2月結婚了！原PO難以接受這樣的事實，男友竟然跟小15歲的前女友結婚了！

此時，原PO才想起，今年3月男友消失了6天，男友告訴她說要回山上工作，手機會沒訊號，所以她幫男友接的工作被拖延，她還一直幫忙解䆁，原來是跑到越南蜜月旅行！現今原PO很難接受這樣的事實，覺得這世界太不公平，難道不黏另一半，就是天底下最大的錯誤嗎？自己的善解人意，就是天底下最大的缺點嗎？原來自己像個傻蛋，男友的結婚紀念日，還在幫忙安排工作，真是愚蠢到極點！

沒想到貼文一曝光，引來眾人吐嘈「他居然也有辦法有小三，到底」、「這樣可以騙到23萬？你沒瞎吧？」、「天啊！23萬一定要追回來」、「到底怎麼被騙的，我近視800多度欸」、「這種的有辦法交兩個女朋友，我居然交不到」、「我突然覺得抖音還是有一點用的，他這樣能有小三喔？」、「會跟你借23萬的男人是能好到哪？」、「錢一定要討回來！絕對！」、「這跟黏不黏真的沒關係，就是對方人品問題」。

很多網友看完貼文，反倒建議原PO「我覺得原PO的眼光要改一改，外在內在的眼光都要」、「會跟對方借錢借成這樣的沒什麼好貨」、「不要去留戀，未來才能遇到更好的疼你」、「我覺得你值得更好的耶，自己有穩定工作也有存錢有房子，條件應該不差啊，要養不如養帥氣小鮮肉」、「從妳的文章看來，問題最大的部分不是他隱瞞劈腿害妳成為小三，而是妳以後不要再借才交往幾個月的男人錢了，還借了20幾萬，真的有扯，不管妳是不是很有錢，這種關係都是不健康的」。