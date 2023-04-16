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母親癌逝前住院留潦草遺言 網解出6字淚崩：媽媽想回家了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，母親日前癌逝，生前仍盡力於紙上留下一些字。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」
一名網友分享，母親日前癌逝，生前仍盡力於紙上留下一些字。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社

面對摯愛的家人離世，悲痛的心情往往讓人難以承受。一名網友在臉書社團「爆廢公社分享，母親日前癌逝，生前仍盡力於紙上留下一些字，然而礙於字跡重疊，讓他難以知曉其中含意。

原PO表示，媽媽在去年12月發現癌症末期，僅短短3個多月，日前仍不敵病魔逝世。而原PO也貼出一張照片指出，媽媽死前還在醫院時，用盡體力留下了一些字，希望網友們能幫忙翻譯。

原PO貼出照片指出，媽媽死前留下了一些字，希望網友們能幫忙翻譯。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」
原PO貼出照片指出，媽媽死前留下了一些字，希望網友們能幫忙翻譯。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社

對此，網友們紛紛留下可能的答案，「幾時叫車回家」、「幾時叫車回家去」、「幾時開車回家吧」、「幾時可以回家」、「幾時讓我回家」、「幾時、回家、回家去」、「問自己幾時能回家」。

無論是何種解答，多數網友都認為，原PO媽媽想回家的意志堅定，「媽媽想回家看看的心情」、「就是想在家裡」、「媽媽，當時應該是想回家了」、「就是想回家走的意思…節哀」、「最後一刻還是想要在家裡離開」、「看了好難過」。

也有網友因此想起身邊親人離世的場景，「意思她想要回家了，當初我外公也是這樣說，一聽到眼淚流不停的」、「看到你這個就想到我婆婆，離開的前一天也是用盡力氣寫下『哪時可以死』」、「好難過，就像我爸在最後一刻有把大家叫來，至少能講出話…」、「我爸爸癌症在醫院快走的時候，也突然寫了一句我看不懂的話，然後藏起來不給我們看」。

癌症 爆廢公社

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