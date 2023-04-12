粗度比長度重要！泌尿醫揭陰莖「理想尺寸」：女生最舒服

男人的陰莖長度夠用就好，粗度比較重要！泌尿科醫師高銘鴻表示，男性的陰莖粗度比長度更重要，女性陰道有感覺神經分佈的部分，大約只有7至9公分，所以男性只要勃起後能超過7公分就足夠了，「大部分男性朋友的長度都是OK的」。

高銘鴻醫師在臉書粉專發文指出，關於雞雞尺寸，「要說大小，其實粗比長更重要，超過7公分就OK啦」。他給出四點建議：

●7公分就夠 女性陰道有感覺的部分約7-9公分，所以勃起有7公分就夠了。 ●從粗細來看 以粗度來說，讓女性最舒服的粗度圓周大概是落在9.5-12公分。 ●契合更重要 這（9.5-12公分）只是大概的數值，性福程度其實是雙方契合度的問題。 ●不如比別的 提醒大家，比起雞雞大小，提升自己各方面的實力才更實際的。

高銘鴻指出，有些人天生愛比較，或許會認為生殖器的大小代表著氣勢。他說，雖然陰莖大小在許多男性的自尊與社交上扮演著重要角色，然而雄性領袖魅力來自各個面向，建議男性與其比較生殖器大小，倒不如提升自己各方面的實力來得更實際。