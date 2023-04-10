男友新工作月賺8萬「上豪宅陪富婆」 她一看行車記錄器被綠光罩頂崩潰了

情侶交往時通常會另一半的工作狀況有所了解，但近日一名女網友抱怨，男友換了新工作後隱瞞新工作內容，只知道一樣朝九晚五、薪水也比前公司多，未料她在第六感的指引之下，查看行車記錄器竟發現男友的新工作就是「陪富婆到處玩」。

這名女網友在匿名公社發文表示，男友原先因為工作太累堅持離職，找到新工作後也不透露工作細節，「只知道一樣是朝九晚五，薪水也比前公司多」，她便不再多問。

但在第六感的驅使之下，她查看了行車記錄器，意外發現男友所謂的新工作就是「每天9點前準時開進一間豪宅，然後5點多再跟豪宅裡上年紀的女人親吻再見」。

男友偶爾嘴上說要出差，實則是陪富婆去北投泡溫泉或是跨縣市玩過夜的那種，想到富婆有時會抱怨她老公，男友還要想辦法安慰她，讓原PO簡直快崩潰，「一想到我居然跟這種人交往快2年，我就快瘋了」。

許多網友聽了這段故事也被震驚，無奈留言「在『錢』面前人最真實的一面都會表露無遺」、「愛情跟麵包分開選啦」、「還好有發現，不算晚趕快分一分」。

也有人歪樓笑回「這麼好的工作去哪找，拜託我需要」、「我覺得我長的還可以…不知道能不能把名額讓給我？」、「這種工作我怎麼找不到…」。