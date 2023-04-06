她每月花千元做美甲被男友嫌棄「不敢娶」 網掀2派論戰：價值觀不同

不少女性每個月會去做美甲，不僅可以保養指甲、看到時也會讓自己心情愉悅。一名網友最近迷上做美甲，每天看到指甲都很開心，但男友卻認為每個月做美甲很浪費錢，後來還講到價值觀，甚至因此不敢娶她，令她相當難過，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「感情板」發文，最近迷上做美甲，由於工作是內勤的關係，因此看到自己指甲美美的，打電腦也很開心，大概做了半年，她隨口問男友好不好看，對方卻表示，每個月都做很浪費錢，後來又說到價值觀，甚至講道會不敢娶她，令她不禁相當難過，她認為做美甲每月1000多而已，少吃幾次大餐就有了，再加上都是花自己的錢，並沒有這麼誇張，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「妳男友都不會課金嗎？都不會把錢花在沒意義的地方嗎？女生本來就是要外表打扮的好看，我支持妳」、「管太嚴格了吧，又不是什麼幾萬塊的東西，小確幸還不讓人家有嗎？」、「花你自己的錢+金額很小…妳喜歡的話有何不可？建議討論看看…如果真的不行就分吧…這種男生結下去婚後高機率為了錢吵架」、「那就不要娶啊，這種人也不要嫁吧，又不是花他的錢，也不至於嚴重影響生活」、「真的是價值觀問題，我寧願多吃幾次大餐，每個月都一千多，長期下來是挺花錢的，如果男友會課金，我們價值觀應該也不合，雖然不至於不敢嫁，但是能預想未來容易吵架」。

有網友則認為，「個人興趣只要經濟許可，不影響未來規劃，花自己的錢在興趣沒什麼問題，可能你們錢不夠多，他在苦惱未來，卻覺得你不懂他的煩惱，只關注自己的十指，真的勸分，放過彼此」、「價值觀不同，是我的話，我也覺得美甲真的花錢，更何況一千多」、「組建家庭總會需要取捨，現在結婚不是小情小愛就可以解決的，面臨的是柴米油鹽的一些繁瑣小事，加油，祝你能夠找到更好的方法來解決你們的問題」。

最後，原po表示，自己一直都有存錢，薪資雖然不是百萬年薪，但還過得去，跟男友也不會差太多，但對方除了玩樂，沒有其它購物上的花費，「所以一比就輸了…」，雖然價值觀不同，但她和男友溝通後，男友也表示，自己言重了，目前已和對方和好。