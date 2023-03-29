鄰居嬤炫耀年輕時被叫「洗衣機」 她知真相傻眼：無知的快樂

華人社會過去傳統多數有重男輕女的觀念，在老一輩人的思維裡，認為只有男生才能肩負傳宗接代的責任。一位女網友表示，鄰居婆婆年輕時因為連生3個兒子，被街坊讚美是「洗衣機」而感到驕傲，說那時候還會放鞭炮慶祝，令她十分不解「真的那麼風光嗎？」，文章曝光引發討論。

一位女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》臉書社團發文寫道，鄰居的婆婆炫耀年輕時被街坊讚美是「洗衣機」，原PO以為婆婆是個洗衣高手，經先生解釋才明白「洗衣機」台語發音跟「生3隻」近似，婆婆是在誇耀自己連續3胎生的都是兒子，而且還放鞭炮慶祝，令原PO納悶「以前的年代，連續生了3個帶把的兒子，真的那麼風光嗎？」

貼文曝光，網友紛紛留言「第一次聽過這種說法，很有趣」、「我們也會笑連生3個兒子的朋友是『洗三隻』耶，現在當洗衣機的都會想哭哭」、「但現在的人反而覺得生女兒比兒子好」、「現在的爸爸要能生女兒，才會走路有風、有小棉襖」、「婆婆懷5個都是男的，所以我的女兒是公婆的寶」、「我婆婆都說兒子都是老婆的，只有女兒𨶹心她，好險她有女兒」。

也有網友表示，「以前的時代就是重男輕女」、「農業時代有男丁才有勞動力，確實是很風光很驕傲」、「生男的在婆家才有『地位』，公婆比較會理，而且還有給金飾」、「以前的人真的很重視男丁，我媽生老三是女孩還哭了」、「所以在早期，能生男的真的被認為厲害，連生3個都男的算了不起…」、「可以囂張橫著走」。

但對於「洗衣機」一詞被用來當連生3男的讚美詞，有網友相當不以為然，表示「姑且不論生兒生女，這種用詞水準好低」、「什麼時候女人的價值可以用電器類比？不知道在高興甚麼？大概是『無知』的快樂吧！」