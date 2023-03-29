快訊

運價調漲了！北北基計程車 4月1日起上車變85元

獨家／蔡英文總統紐約行程曝光 挺蔡反蔡搶廣告版面互較勁

進口雞蛋開賣了！地點、售價、種類、上架時間 一次看清

鄰居嬤炫耀年輕時被叫「洗衣機」 她知真相傻眼：無知的快樂

聯合新聞網／ 綜合報導
現代社會重男輕女觀念淡化，生男生女一樣好，都是父母的心頭寶。示意圖／ingimage
現代社會重男輕女觀念淡化，生男生女一樣好，都是父母的心頭寶。示意圖／ingimage

華人社會過去傳統多數有重男輕女的觀念，在老一輩人的思維裡，認為只有男生才能肩負傳宗接代的責任。一位女網友表示，鄰居婆婆年輕時因為連生3個兒子，被街坊讚美是「洗衣機」而感到驕傲，說那時候還會放鞭炮慶祝，令她十分不解「真的那麼風光嗎？」，文章曝光引發討論。

一位女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》臉書社團發文寫道，鄰居的婆婆炫耀年輕時被街坊讚美是「洗衣機」，原PO以為婆婆是個洗衣高手，經先生解釋才明白「洗衣機」台語發音跟「生3隻」近似，婆婆是在誇耀自己連續3胎生的都是兒子，而且還放鞭炮慶祝，令原PO納悶「以前的年代，連續生了3個帶把的兒子，真的那麼風光嗎？」

貼文曝光，網友紛紛留言「第一次聽過這種說法，很有趣」、「我們也會笑連生3個兒子的朋友是『洗三隻』耶，現在當洗衣機的都會想哭哭」、「但現在的人反而覺得生女兒比兒子好」、「現在的爸爸要能生女兒，才會走路有風、有小棉襖」、「婆婆懷5個都是男的，所以我的女兒是公婆的寶」、「我婆婆都說兒子都是老婆的，只有女兒𨶹心她，好險她有女兒」。

也有網友表示，「以前的時代就是重男輕女」、「農業時代有男丁才有勞動力，確實是很風光很驕傲」、「生男的在婆家才有『地位』，公婆比較會理，而且還有給金飾」、「以前的人真的很重視男丁，我媽生老三是女孩還哭了」、「所以在早期，能生男的真的被認為厲害，連生3個都男的算了不起…」、「可以囂張橫著走」。

但對於「洗衣機」一詞被用來當連生3男的讚美詞，有網友相當不以為然，表示「姑且不論生兒生女，這種用詞水準好低」、「什麼時候女人的價值可以用電器類比？不知道在高興甚麼？大概是『無知』的快樂吧！」

懷孕 兩性關係

延伸閱讀

首胎懷孕檢查有唐氏症 她決定引產卻放不下：該如何調適？

大姑外遇後連兒女都不要 婆婆哭勸媳接養遭拒竟痛批：狠心

OL外遇暖男上司追問「何時離婚」 三年沒著落讓她等不下去了

「我要求住月中！」二寶媽曝親媽幫坐月子地獄經驗 網嚇呆：不敢生

相關新聞

鄰居嬤炫耀年輕時被叫「洗衣機」 她知真相傻眼：無知的快樂

華人社會過去傳統多數有重男輕女的觀念，在老一輩人的思維裡，認為只有男生才能肩負傳宗接代的責任。一位女網友表示，鄰居婆婆年輕時因為連生3個兒子，被街坊讚美是「洗衣機」而感到驕傲，說那時候還會放鞭炮慶祝，令她十分不解「真的那麼風光嗎？」，文章曝光引發討論。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

金玉涼言

婚前，大事能忍；婚後，小事也吵。

【主婦心情】吳明珠／廚房裡的哲學

莊祖宜是我非常欣賞的作家，她的文字清爽簡潔，筆鋒溫暖詼諧，讀起來很放鬆很舒服，也讓同為經常下廚的職業婦女，閱讀時能發出會...

【女性臉譜】澡雪／盡力奔跑

滿足上大學那年，家裡只給了一個月的生活費。

幾米／空氣朋友

空氣朋友

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦