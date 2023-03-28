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「我要求住月中！」二寶媽曝親媽幫坐月子地獄經驗 網嚇呆：不敢生

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為產婦與嬰兒示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為產婦與嬰兒示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

「產婦該住月子中心嗎？」常掀論戰。有位二寶媽在Dcard以「我是台女 我要求住月子中心」分享血淚經驗，她第一胎是親媽在家幫坐月子，母女累到崩潰，第二胎寧可自費住月子中心。原po回憶起頭胎那一個月，「簡直不是人在過的」，引發網友熱議，「這是我最近看月子文最中肯」。

原po表示，第一胎娘家媽媽幫忙坐月子，母女倆被折磨到不成人形。媽媽不讓原po熬夜，媽媽半夜顧嬰，原po顧白天，輪流補眠。媽媽還要煮月子餐、燒藥草包讓原po洗澡。原po說媽媽是職業保母(但沒帶過剛出生嬰兒)，原po是相關科系，有保母執照(但沒照顧過真嬰兒)。母女輪班都累成這樣，何況是完全沒有育嬰經驗的人。

原po回憶，「那一個月，簡直不是人在過的」。她奶量少，擠奶就要花上一小時，四小時擠一次奶，擠完小孩又要喝奶了。再加上喝母奶，小孩狂拉屎，一直換尿布，又讓孩子不舒服再狂哭，哭到聲嘶力竭。所以原po一直重複吃飯、擠奶、清洗奶瓶、擠乳器、消毒、替小孩餵奶、拍嗝、洗好小孩屁股、換尿布，然後又要擠奶的「地獄之輪迴」。原po又累又痛，包括乳腺堵住脹奶的痛、傷口的痛、奶頭被吸破結痂再次被吸破的痛，情況慘烈。

原po懷第二胎時，因為老公錢不夠，決定自己出錢住月子中心，挑最便宜的12萬30天，「我只求活命，我只求不要再殘害我媽，年紀大的人根本經不起熬夜」，讓自己舒舒服服的坐完月子。

原po大喊，「那些連月子中心都捨不得讓老婆住，以為月子中心只是跟閨蜜炫耀的產物，那我奉勸你 不要生小孩！...女生懷孕生產那麼拚是為了什麼？不是為了那個月子中心好嗎？」

po文一出網友一面倒，「看完我更篤定我幫老婆存月中的錢是對的」、「看完妳第一胎的月子過程，只覺得妳怎麼有勇氣生第二胎」、「推！看完覺得顧小寶寶超可怕的，還有選好隊友超級重要」、「遇到某些男生說『我叫我媽幫你坐月子』，都不怕累死自己的媽媽」、「這是我最近看月子文最中肯，我也是跟你一樣給娘家媽媽做狀況一摸一樣，我媽累倒」、「這篇我認同，月中住便宜的，放過大家，尤其是長輩」、「看完這篇覺得不想生了」、「月子中心出來，我跟我老婆都覺得從天堂掉到地獄」。

月子中心 坐月子

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