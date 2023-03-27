她婚後被迫住婆家 原來未婚夫「精華被前女友吸乾」曾買房送前任、存款也沒了

情侶交往久了多會考慮同居甚至買房，一起步入婚姻殿堂、共度餘生，但一名女網友近日即將和男友登記結婚，卻意外得知對方曾買房送前任，且存款也沒了，未料當她詢問男友是否也能買房卻被拒絕，更表示「我家人也很喜歡妳啊！」讓她被迫只能住在準婆家，令她心裡很不是滋味。

原PO在Dcard發文分享最近準備要和男友去登記，這才意外得知對方曾和前女友論及婚嫁，甚至買房給女方，但因為前女友和男友媽媽相處不來，所以最後分手收場，最後更把他的房和存款全給了前任。

原PO得知後便詢問男友「我們之後也可以買房嗎？」男友則回應覺得住家裡很好，爸媽也會照顧媳婦，且房價太貴根本買不起，代表兩人無法買房，原PO只能和公婆同住。

原PO也坦言自己沒辦法和準婆婆相處，因為對方不會控制情緒、經常怒吼，甚至向旁人傳遞負能量，所以她曾告訴過男友不想生活在那個空間，但男友每次都回應她「我覺得妳是很棒的媳婦，我們家的人都很喜歡妳！」而原PO則無奈表示「他們的喜歡就是因為我不會拒絕他們」，她哭訴男友家人甚至連她的生活、飲食都要控制，讓她在那個空間下活得好累，因此想到結婚就很害怕，不知以後該如何跟他們相處。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言直呼「不搬出去我就不會結婚，我跟你結婚不能跟在家住一樣的快樂，幹嘛還結婚呢？只要妳妥協了，他更會認為妳同意住在他的家」、「有種精華被前女友吸乾，只剩一具空殼的感覺」、「人生還很長呢，看妳能不能接受未來50幾年都被對方家人控制」、「都到這個地步了居然沒有分手的念頭，妳往後因為婚姻所受的苦都是自作自受，活該～」。