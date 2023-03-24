首胎懷孕檢查有唐氏症 她決定引產卻放不下：該如何調適？

胎兒異常引產是許多懷孕母親最不樂見的情況，近日有女網友發文表示，第一次懷孕卻檢查出寶寶有唐氏症，經家人討論後決定引產，但情緒卻難以平復，認為「一直覺得對不起寶寶」，對此有許多溫暖的網友，湧入大量安慰的留言。

有女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，首次懷孕卻檢查出寶寶有唐氏症，與家人討論後，決定引產，也幫寶寶處理後事，雖然先生不斷安慰，但心情上卻難以調適，「一直覺得對不起寶寶，沒辦法讓祂健康的來到這個世界」，因此詢問有相似經驗的網友該如何調適心情？

有其他女網友分享，「時間」是一切的解藥，她曾經第三胎透過羊膜穿刺確定第18對染色體異常，是「愛德華氏症」，主治醫師建議引產，當時胎兒已經成形、是會透過胎動互動的小女孩，即便能接受孩子存活率低、外觀異常、發展缺陷，但卻無法接受她出生後被病痛折磨，事後傷心許久，找了佛堂安置，佛堂婆婆安慰，「跟著佛修行的寶貝，不用我再牽掛、不要讓祂有罣礙」，此刻心中才放下執念。

對此，許多人也紛紛安慰，「寶寶還沒完全準備好當你們的孩子，再給祂一點時間調整一下」、「妳這麼做是對的！不然他這輩子會很辛苦，當然身為爸媽的你們也一樣會很辛苦」、「寶寶會瞭解媽媽苦衷的，身體養好，寶寶會回到媽媽身邊」、「只能去想，如果勉強生下來，對寶寶不一定是好事」、「孩子和妳的緣份不會就這樣不見的，只是等下一個更適合的肉體而已」。