見媳婦和友人聊天婆婆發飆「講我壞話？」 眾人傻眼：做賊心虛

結婚是人生大事，開心完成婚禮後就要面對生活中瑣碎大小事，而當中婆媳關係是不少人最害怕的一環。一名女網友在臉書透露日前和朋友在家門口聊天，婆婆懷疑原PO在講她壞話，甚至連LINE的個性簽名婆婆也有意見，讓女網友傻眼又無奈。

原PO在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」寫道，之前和朋友在家門口前聊天，婆婆一臉不悅地進進出出監視探聽，等到原PO一進門，立刻質問說「妳在聊什麼？在說我壞話是嗎？」讓她聽了傻眼又錯愕。

原PO不客氣地回說「沒聊什麼啊，說妳壞話？妳是做了什麼嗎？怕人說。像我都不怕人說，不做虧心事，不怕鬼敲門」，讓婆婆聽了無言以對。

不僅如此，婆婆學會用智慧型手機後，加了所有人的LINE，沒想到看到原PO的個性簽名後，竟然鬧得烏煙瘴氣的，原來這個簽名上寫著「人的磁場是循環的，妳釋放出善便回報善，妳釋放出惡，便會得到報應」，幾句話讓婆婆以為是針對她，才會如此生氣，這也讓原PO竊笑著「果然，對媳婦虧心事做多了總是會對號入座見笑轉生氣」。

不少人看了都覺得婆婆心裡有鬼，「妳婆婆作惡到連自己都害怕報應」、「做賊心虛的總特別愛對號入座」、「她就是很針對妳所以才會一直覺得妳在針對她，簡單來說就是心虛的表現」、「被害妄想症極重」、「就是有這種人，做壞事怕人說，整天疑神疑鬼的，好像每個人都閒閒的等著說他壞話一樣」、「這婆婆肯定是巫婆」。