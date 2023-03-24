曾被婆婆罵到撕破臉！對方多年後主動聯絡 媳得知原因怒封鎖電話

如何解決婆媳之間不愉快的關係，一直是許多家庭傷腦筋的問題，一名女網友透露朋友曾和婆婆撕破臉，但最近對方卻主動聯繫，朋友從親友口中得知原因後，不滿地將婆婆電話封鎖。貼文一出，眾人一面倒地力挺。

女網友在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」表示，朋友曾被婆婆罵到兩人撕破臉，因此乾脆斷絕聯絡，但最近婆婆卻主動聯繫，朋友以為對方有醒悟悔改，沒想到事後從親友口中得知婆婆的用意，讓她相當火大。

原來婆婆覺得自己年紀大了，女兒也都出嫁了，所以認為每天的生活雜事，例如煮飯、打掃、雜事使喚等這些瑣事，應該要讓兒媳婦來處理，並且服侍自己，讓婆婆享享清福。原PO朋友得知意圖後，立即封鎖婆婆的電話，但也擔心地說「會不會讓周遭親友罵說無情？」

留言區一面倒地全都力挺媳婦，「封鎖，有事請找親生兒」、「早就該封鎖了，還等什麼～到底是憑什麼叫別人家女兒伺候照顧啊」、「連親友都封鎖不來往就好了啊，愛嘴給他們嘴到爛，反正聽不到」、「這不封會對不起自己」、「當年撕破臉時，就應該被說無情了！多拒絕幾次，也不過是維持現狀而已」、「寧可被罵翻也不要委屈自己」、「不會啊！兒女都不管，憑什麼讓媳婦來...媳婦是有拿她財產嗎？」、「婆婆自找的，對媳婦不好老了才要找媳婦服侍。未經他人苦，莫勸為善」。