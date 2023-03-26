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前妻孕後性格丕變吵著離婚 男付三年贍養費驚覺「兒子不是我的」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子在太太懷孕後離婚，但事後發現原來被太太戴了綠帽。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子在太太懷孕後離婚，但事後發現原來被太太戴了綠帽。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

日本近來發生一起家庭糾紛，一位男子和前妻離婚多年後，才發現當初前妻有劈腿嫌疑，連懷孕生下來的孩子都不是親生骨肉，於是決定上法庭，討回這幾年支付的贍養費用。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名宇都宮裕司的38歲男性，過去和前妻結婚第二年之後，前妻才懷有身孕。儘管結婚前期都沒有什麼異狀，然而就在前妻懷孕後，她的情緒就一直不太穩定，後來更直接要求要和裕司離婚。儘管裕司希望至少等到生下兒子後再說，但前妻不願領情，於是就在前妻懷孕八個月後，雙方確定離婚。

離婚後的裕司，每個月仍支付前妻四萬日圓（約相當於新台幣9267元）的贍養費用。然而三年後，裕司在申辦戶籍謄本時，驚訝地發現前妻不僅已是再婚狀態，而且當初離婚才100天，就已經找到新歡結婚。生下來的孩子，也就這麼成了對方的養子。

由於過去日本法律規定，要離婚後再婚，中間至少得等100天，因此前妻可說是規定日期一到，馬上就閃電結婚。換句話說，就是前妻早就在外有了對象，只是因為規避法律，才會拖到100天後才再婚。而生下來的孩子，也不是裕司的骨肉。

憤怒不已的裕司，決定和前妻對簿公堂，除了要討回他過去支付的贍養費，更因為感覺受到欺騙，加碼要求慰問金。直到討回一切後，才總算是真正了結這場糟糕的感情。

日本 離婚 懷孕

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