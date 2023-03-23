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哥哥女友是國中老師！爸媽「2理由」逼分手 雙方收入曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
彼此的經濟狀況，也是步入婚姻的一項重要考量。示意圖／ingimage
彼此的經濟狀況，也是步入婚姻的一項重要考量。示意圖／ingimage

彼此的經濟狀況，也是步入婚姻的一項重要考量。一名男網友分享，他哥哥是工程師，加上爸媽給的被動收入，一年能賺450萬，而哥哥女友是國中老師，年薪約6、70萬。兩人論及婚嫁後，原po爸媽都希望他們分手，對此他也認為，「在我看來，一年六、七十萬和四、五百萬的收入，天差地別」。

該名網友在DCARD指出，他哥哥的女友是國中老師，家境普通，近日哥哥帶女友回家見父母，說想要結婚。但爸媽堅決反對，認為經濟條件差太多，「哥哥是年薪150萬的工程師，爸媽留給哥哥的被動收入，一年近3百萬，出去玩都是哥哥花錢，哥哥女友跟不上哥哥的消費水平，不僅要養老婆，若離婚哥哥婚後收入還得分一半給老婆」。

原po說，哥哥希望他可以幫忙勸爸媽，但他認為年收6、70萬，和4、5百萬天差地別，「哥哥有些喜好，他女友也會批評說浪費錢，想法上的確不大一樣」。

文章曝光，網友們紛紛看傻眼「你跟你爸媽，人生價值觀只有錢嗎」、「不知道有個東西叫婚前協議嗎」、「國中老師家境普通還可以了吧，哪來那麼多年薪幾百萬的人」、「如果爸媽是怕他女友分財產，要不要把哥哥的被動收入3百萬收回」。但也有人認為，「我認為更嚴重的是價值觀不合，哥哥女友不支持哥哥的興趣，這點需要謹慎考慮」。

工程師 婚姻

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