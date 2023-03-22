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每月被討3萬孝親費網幫抱不平 他脫口「1句話」瞬間風向全變

聯合新聞網／ 綜合報導
工作薪資屬於個人隱私，多數人都不喜歡被探問。示意圖／ingimage
工作薪資屬於個人隱私，多數人都不喜歡被探問。示意圖／ingimage

工作後每月薪水多少都會跟家人老實說嗎？一名網友表示家中長輩很愛問薪水多少，然後要求每月3萬元孝親費，他覺得太多，所以對於薪水一直沒說實話，也壓低孝親費用，但家人仍喜歡探問薪水，否則就言語情緒勒索，讓他覺得很煩，問大家「遇到這種事情到底該怎麼辦呢？」

一位網友在《Dcard科技業板》抱怨「家人很喜歡問薪水」，表示目前在某設備商工作，加上津貼後年薪約150-160萬之間，收入還不錯。他說剛拿到薪水時，家中長輩就問每個月要給家裡多少？後來直接開口要求每月要給3萬元，說這些錢是先幫存起來的。

原PO表示，每月給3萬元不是負擔不起，但真心認為長輩要太多了，寧願自己手頭上留些現金，可以做一些投資，所以採取謊報薪水方式，還壓低每月孝親費，把總數控制在包含保險費一年20萬元。但即便低報薪資了，家人仍舊愛問薪水多少，得不到答案，就說「白養你了」等言語情勒，令他感到煩惱，問大家「到底該怎麼辦呢？」

貼文曝光，不少人附合「我也謊報薪水」，還有人建議「直接說我壓力大離職了，換間小公司，只能給你們更少」、「不要付啊，他們也不能怎麼樣」、「千萬別，給了就被吃定」、「以前賺得全上繳，後來一身空～根本不會幫你存」。

多數網友對原PO表示同情，有人建議採折衷方式，「已經不吃家裡資源的話，你就設定固定每月匯6000，跟家裡減少聯繫…」，此時，原PO透露現在住的地方是家裡提供的，「台北車站附近，8年電梯樓三房兩廳兩衛」，實情曝光，網友1秒收起眼淚，輿論轉向，「住這麼好，一個月3萬5有很誇張嗎？」、「本來還有點同情，看到這裡覺得3萬5真的剛好而已」、「幹嘛不把你趕出去，然後房子租出去…這樣賺更不多不是嗎？」、「有種出去住，笑死」。

孝親 薪水

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