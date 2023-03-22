人夫離婚後打包前妻家當歸還 網見貨車照驚問：娶到蜈蚣精嗎？

婚姻維繫不易，分手更須理性處理。一名人夫斷了5年的婚姻關係，並陸續將前妻的物品整理打包，表示先載了一車鞋子送還。貼文曝光，網友看了驚呼「請問是娶到蜈蚣精嗎？」

一名男網友在《匿名公社》發文，感嘆寫道「5年的婚姻就此劃下句點」，並向前妻喊話「小孩我會負責」，也陸續整理家當，將前妻的個人物品打包，表示「今天先載一車妳的鞋子還妳」。從原PO貼出的照片中，看到一輛貨車的後斗堆了滿滿的鞋盒，6排4列數一數大約也有近百雙，原PO還註明前妻「非鞋商」。

照片曝光，眾人訝異「鞋子好多…太猛了」、「我還以為是聘禮」、「鞋子也太多了吧！是有幾隻腳」、「請問是娶到蜈蚣精嗎？」、「還真多，那衣服褲子應該也不少」、「這樣還能拖5年…我一個星期可能就結束了」、「忽然間替版主開心一下，終於…」、「恭喜脫離苦海」。

還有人好奇留言，「我比較想知道…買鞋子的錢誰出的」、「如果每一雙都是高單價的那這一車的價值…」、「那下一車是什麼？」

原PO也陸續在留言區PO出其他照片，前妻的個人家當至少載了兩貨車，還有一張似乎是家中的衣帽間，也堆放著滿滿的鞋盒，連地板都看不到。原PO表示，這段婚姻讓他看不到未來，雖然現在已經離婚了，但前妻仍一直在買衣服，已經超過50-60件，甚至連包裝袋子都未拆封。