快訊

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人夫離婚後打包前妻家當歸還 網見貨車照驚問：娶到蜈蚣精嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自《匿名公社》
圖擷自《匿名公社》

婚姻維繫不易，分手更須理性處理。一名人夫斷了5年的婚姻關係，並陸續將前妻的物品整理打包，表示先載了一車鞋子送還。貼文曝光，網友看了驚呼「請問是娶到蜈蚣精嗎？」

一名男網友在《匿名公社》發文，感嘆寫道「5年的婚姻就此劃下句點」，並向前妻喊話「小孩我會負責」，也陸續整理家當，將前妻的個人物品打包，表示「今天先載一車妳的鞋子還妳」。從原PO貼出的照片中，看到一輛貨車的後斗堆了滿滿的鞋盒，6排4列數一數大約也有近百雙，原PO還註明前妻「非鞋商」。

照片曝光，眾人訝異「鞋子好多…太猛了」、「我還以為是聘禮」、「鞋子也太多了吧！是有幾隻腳」、「請問是娶到蜈蚣精嗎？」、「還真多，那衣服褲子應該也不少」、「這樣還能拖5年…我一個星期可能就結束了」、「忽然間替版主開心一下，終於…」、「恭喜脫離苦海」。

還有人好奇留言，「我比較想知道…買鞋子的錢誰出的」、「如果每一雙都是高單價的那這一車的價值…」、「那下一車是什麼？」

原PO也陸續在留言區PO出其他照片，前妻的個人家當至少載了兩貨車，還有一張似乎是家中的衣帽間，也堆放著滿滿的鞋盒，連地板都看不到。原PO表示，這段婚姻讓他看不到未來，雖然現在已經離婚了，但前妻仍一直在買衣服，已經超過50-60件，甚至連包裝袋子都未拆封。

離婚 人夫

延伸閱讀

婆婆傳照片給親戚罵兒子家裡亂 勇媳硬起來：再沒跟她講過話

得知媳婦繼承土地 婆婆提一要求引爆眾人怒火：臉皮真厚

和曖昧男生約會 對方誇張行徑讓她氣炸：給我好好看電影

影／嚇！氣象女主播才剛開播 下秒「翻白眼」暈倒摔下主播台

相關新聞

人夫離婚後打包前妻家當歸還 網見貨車照驚問：娶到蜈蚣精嗎？

婚姻維繫不易，分手更須理性處理。一名人夫斷了5年的婚姻關係，並陸續將前妻的物品整理打包，表示先載了一車鞋子送還。貼文曝光，網友看了驚呼「請問是娶到蜈蚣精嗎？」

跟正妹女友洗鴛鴦浴驚見「這一幕」 他秒崩潰：習慣糟糕透頂

不少情侶都會一起洗澡，但是有網友自從跟女友洗鴛鴦浴後，發現女友衛生習慣很糟糕，洗澡時水一直開著，洗身體時只是嚕過去而已，身上有很多垢，背上甚至滿是痘痘，令他相當不解，「為什麼漂漂亮亮的女生這麼髒啦」，引起不少網友熱烈討論。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

現代•愛｜一張兩吋照片，一個父親的雙重人生

Modern Love是紐約時報專欄，也譯作「摩登情愛」，由讀者投稿，講述與愛相關的故事，包括親子、手足、男女、朋友之間的各種愛。專欄部分篇章已改編為影集，在亞馬遜Prime Video播出。本報取得紐時授權，隔周精選一篇刊出。 【精彩劇透】爸爸是個全球出差的人，我和姊妹偶爾拿他長時間不在家開玩笑，說他可能在外另有個家。多年後我們發現，真有另外一家人存在。

【繪本山海線】川井深一／故事一噴出，停都停不了

小學時，我總喜歡抄下各種無關痛癢的謎語和笑話，再把它們釘成一本本小書，在班上流傳。有的同學會朱筆眉批續寫不停，還有人在文...

金玉涼言

累積財富靠理專；累積聲量靠粉專。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦