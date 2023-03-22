跟正妹女友洗鴛鴦浴驚見「這一幕」 他秒崩潰：習慣糟糕透頂

不少情侶都會一起洗澡，但是有網友自從跟女友洗鴛鴦浴後，發現女友衛生習慣很糟糕，洗澡時水一直開著，洗身體時只是嚕過去而已，身上有很多垢，背上甚至滿是痘痘，令他相當不解，「為什麼漂漂亮亮的女生這麼髒啦」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在社群平台「Zuvio」發文，他跟女友一起洗澡後，才發現原來女友洗澡時水一直開著不關，洗身體時都大概嚕過去而已，水一直沖一直流，完全不知道女友到底有沒有洗乾淨，他也表示，「身體是香的沒錯，可是女友有時候身上有垢」，因為他常常幫女友按摩和刮痧，每次在按肩膀時都可以搓出一堆泥，女友的背也都是痘痘。

原po也強調，女友外表整整齊齊，很漂亮也很有氣質，但在一起後才發現對方生活習慣糟糕透頂，浴室頭髮不愛撿、房間也亂成一團，瞬間敗壞好感，令他相當不解，「為什麼漂漂亮亮的女生這麼髒啦」。

網友紛紛表示，「你不知道女神的房間是禁止進入的嗎？那很可能是地獄啊」、「如果還在認為漂亮的女生房間都很乾凈的話，那就錯了」、「背部痘痘很大原因是洗不乾淨，然後就花一堆錢買保養品治療背痘，結果根本不能治本」、「任何人、事、物都有多面性，看你有沒有發現而已」、「長得好看，本來就跟習慣沒有關係」。

有網友則分享自身經歷，「我有一年室友就是負責漂漂亮亮，宿舍也是亂成不知道怎麼樣，大部分都是我在打掃」，有網友則建議，「如果有無法接受對方的某些習慣或是狀況建議還是跟對方講喔，委婉的提一下，除非打算自行吸收」。