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母「發酒瘋」婚禮搶紅包、跟親家要錢 新娘氣炸和老家絕交

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本新娘因為母親在婚禮上的脫序行為，氣到和老家斷絕往來。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本新娘因為母親在婚禮上的脫序行為，氣到和老家斷絕往來。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

婚禮是人生的大日子，在婚禮上的任何感動時刻，都會令人難以忘懷。相對地，如果發生什麼不愉快的插曲，恐怕也會被牢牢記住。近來在日本，就有這麼一起婚禮意外事件。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位出身自滋賀縣40多歲的女性，過去和一位男子認識結婚。由於男方是來自九州的人，婚禮也選在九州的場地舉行，這也表示女方的家人，必須坐車、坐飛機來到九州，才能參加婚禮。

結果，女性的母親和哥哥來到婚禮會場時，居然完全沒有帶紅包來。而且婚禮進行到一半，母親就喝了個爛醉，跑去向男方家族要求支付一路過來的車錢和飛機費用。這項超脫常識的要求，自然被男方家族給打回票。

後來，母親更是在未經同意下，直接帶走了本來該給新娘的所有紅包。這讓女子再也忍無可忍，等到婚禮結束之後，她便開始和老家保持距離，完全拒絕再聯絡。2年前，他聽說母親病倒了，結果也是由哥哥負責照顧，自己還是不為所動，可說是因為婚禮的脫序行為，讓她幾乎和老家斷絕往來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 婚禮 紅包

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