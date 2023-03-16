丈夫稱「性慾沒了」拒絕行房 人妻發現外遇事實展開報復計畫

在感情世界中，外遇是相當嚴重的背叛行為，出現外遇狀況的人，有時就連自己的家人都未必能夠接受。近來在日本，就有這麼一起感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名舞小姐的女性，20多歲時和一位男性結婚，6年來一直都過著穩定的生活。不過，就在生下長子後，丈夫便表示自己平常很忙，所以到了夜裡也沒有性慾，讓舞小姐好一段時間，都處在沒有夜生活的狀態。

然而有一天，舞小姐因為丈夫的筆電沒有關，意外發現電腦裡頭，有大量老公跟不明女性的合照照片。大感驚訝的舞小姐，隨後追查丈夫的手機與LINE訊息，確定了老公外遇的事實。

舞小姐一度氣到想立刻離婚，但她轉念一想，決定展開報復計畫。她先暗中蒐集老公外遇的證據之後，某天繞過丈夫，直接找上公公婆婆，控訴他的行為。由於證據確鑿，公公一時間驚訝到說不出話，而向來疼愛孫子的婆婆，則很明顯感到憤慨。

於是，在公公婆婆的幫助下，舞小姐要求丈夫，要他不可以再跟外遇對象往來，而且還要外遇對象賠償慰問金。當丈夫發現自己的行為曝光時，立刻慌了手腳，還被自己的母親斥責「不知羞恥」。結果舞小姐就在沒有走上離婚的狀況下，順利解決了這起出軌事件，還因此跟婆婆關係變得越來越好。